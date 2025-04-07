Только в США лента собрала 157 миллионов долларов за первые выходные.

Фильм по Minecraft с ходу разнёс все ожидания, собрав 157 миллионов долларов в прокате США за первый уикенд, и тем самым стал самым успешным стартом среди всех экранизаций видеоигр.

При этом за пределами США пальма первенства всё ещё у The Super Mario Bros. - 377 миллионов против примерно 301 миллиона у Minecraft. Тем не менее, для картины, которой аналитики в лучшем случае сулили 90 миллионов, это абсолютно оглушительный успех.

Особенно интересно, что происходит всё это на фоне довольно вялых отзывов критиков - рейтинг на Rotten Tomatoes держится в районе 49%. Но зрителей, похоже, это не волнует. Как отметил консультант по киноиндустрии Дэвид Гросс: "Такие фильмы сделаны не для критиков, а для зрителей".

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У фильма явно получилось попасть в так называемые "пять квадрантов": его смотрят и дети, и подростки, и взрослые. Сработала сила бренда и культовость игры, на которой уже, вполне, выросло целое поколение.

Ранее мы рассказывали, что в фильме Minecraft нашли отсылку на известного скончавшегося блогера. Отдать честь Technoblade режиссёру предложил актёр Себастьян Хансен.

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