Программа предусмотрена для граждан, которые потеряли частный дом из-за войны, имеют земельный участок и возводят на нем новое жилье.

В Украине начался следующий этап реализации программы "еВидновлення" для тех, кто строит новое жилье на собственном земельном участке. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий Украины в Telegram.

Отмечается, что первые 400 заявителей уже получили более 522 миллиона гривен первого транша. Теперь начата выплата второго транша для завершения строительства.

В Минразвития отметили, что программа предусмотрена для граждан, которые потеряли частный дом из-за войны, имеют земельный участок и возводят на нем новое жилье.

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Чтобы получить второй транш нужно:

иметь смету от сертифицированных специалистов;

начать строительные работы;

использовать не менее 90% первого транша и предоставить подтверждение (чеки, акты выполненных работ и т.д.);

подать уведомление об изменении данных в сообщении о начале строительных работ - через ЦНАП или портал "Дия";

подать уведомление о готовности к промежуточной верификации в "Дие" (раздел "еВидновлення" → Выплата на строительство).

"Вся документация должна быть внесена в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Комиссия местной власти должна проверить ход работ, смету и подтверждающие документы", - говорится в сообщении.

еВидновлення - последние новости

12 мая стало известно, что правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций в рамках программы "еВідновлення". Таким образом планируется покрыть потребность в восстановлении около 7,3 тысячи жилых помещений, которые были повреждены в результате вооруженной агрессии России.

18 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 84 миллиона долларов от Всемирного банка на выплату компенсаций украинцам по программе "еВідновлення".

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