Искусственный интеллект использует технологию Voxel Diffusion.

Один игрок в Minecraft смог автоматизировать одну из ключевых механик игры: стройку. Теперь за него это делает искусственный интеллект.

Энтузиаст под ником Тимоти Барнес поделился на Reddit своим проектом по интеграции ИИ-технологии Voxel Diffusion в игру от Mojang. Он обучил модель строить миленькие каменные дома с дубовым полом и книжными полками.

Для этого разработчик создал собственный 3D-генератор вокселей на DirectX с кастомной моделью денойзинга, обученной на блоках из Minecraft. А теперь давайте разберёмся, что все эти слова значат.

Voxel Diffusion берёт за основу технологию генеративной диффузионной модели, она используется во всех популярных генераторах ИИ-изображений (Midjourney, Stable Diffusion и т.д.).

Суть технологии строится на данных, которые модель получила за время обучения. В самом начале у нейросети в "голове" сплошной белый шум, но когда она получает команду от пользователя (промпт), то начинает очищать этот шум денойзингом, заменяя его образами из своей памяти (или в нашем случае блоками из Minecraft) так, чтобы конечный результат соотносился с промптом.

На ролике Барнеса даже можно увидеть этот шум: в момент, когда он ставит блок, активирующий нейросеть, вместо дома сначала хаотично появляются блоки из игры.

Да, конечно, планировка дома максимально непрактична, а местами даже отсутствуют стены, но, если верить Twitter Барнеса, разработка этого мода заняла что-то вроде неделю.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft представила результат работы своей нейросети Muse AI для разработки игр. ИИ смог воссоздать Quake 2, и в него даже можно поиграть прямо в браузере.

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