В интернете нашли авторов "самой загадочной песни": поиски заняли 17 лет

Оказывается, что композиция, которую прозвали "Blind the Wind" на самом деле называется "Subways Of Your Mind".

В интернете уже давно ходит легенда о "Самой загадочной песне", которую принято называть Blind the Wind, из-за первых слов в тексте. Сегодня, спустя 17 лет после начала поисков, была раскрыта интернет-тайна о происхождении композиции. Blind the Wind - это композиция в жанре New Wave, которая впервые прозвучала в эфире немецкой радиостанции Norddeutscher Rundfun примерно в 1984 году. В этот момент один из слушателей по имени Дариус записал песню на кассету, так и появилась единственная известная физическая копия композиции. Стоит отметить, что у Дариуса было хобби - записывать песни неизвестных музыкантов, звучащих на радиостанциях. В 2004 году Дариус оцифровал всю свою коллекцию андеграундных треков, и вскоре, благодаря помощи своей сестры Лидии, опубликовал их в интернете на собственном сайте. Лидию зацепила неизвестная песня в жанре New Wave и в 2007 году она опубликовала запись песни на форуме best-of-80s.de, посвящённом немецкому синти-попу. Из-за непрофессионального качества записи, было выдвинуто предположение, что это демо несостоявшегося сингла, которое почему-то попало на радио. Настоящую популярность Blind the Wind сыскала в 2019 году, когда пользователь Reddit Габриэл да Силва Виейра начал поиски авторов песни. В ходе расследования интернет-детективы даже смогли выйти на диджея радиостанции Norddeutscher Rundfun, который и поставил Blind the Wind в эфир, однако тот заявил, что не помнит, как на самом деле называлась песня. В ноябре 2024 года пользователь Reddit под ником marijn1412 смог найти информацию о группе FEX, описание творчества которой идеально подходило под звучание Blind the Wind. Marijn1412 написал Михаэлю Хедриху, одному из участников группы, и тот подтвердил, что это действительно их песня, и на самом деле она называется "Subways Of Your Mind". О славе композиции в интернете музыкант не знал, и очень удивился, что столько людей ищут её авторов. После согласия всех остальных участников группы, Михаэль отправил Реддитору более качественную запись песни. Так и закончилась одно из самых известных интернет-расследований. Напомним, что недавно легенды постпанка и нью-вейва - The Cure записали первый альбом за 16 лет. Всего на пластинке 8 песен и все они созданы бессменным лидером коллектива Робертом Смитом. Вас также могут заинтересовать новости: Впервые за 8 лет: Океан Эльзы выпустила новый альбом, напоминающий раннее творчество группы

"Поражает до глубины души": лидер группы "Maneskin" презентовал сольный клип (видео)

Эминем довел до слез новым клипом на песню "Temporary", который посвятил дочери (видео)

Помогите проекту

Поддержите нас