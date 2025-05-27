Эксперт объясняет, что для захвата города 50-60 тысяч военных недостаточно.

Не исключено, что Россия хочет подойти ближе к городу Сумы, чтобы обстреливать его и создавать невыносимые условия жизни для людей, заставляя их покинуть свой город.

Об этом в эфире Radio NV сказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Отвечая на вопрос о новых наступательных операциях врага и обострении ситуации на границах Украины, он отметил, что "наступательные действия не то, что готовятся, - они уже происходят".

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"Они уже есть ориентировочно два месяца - с начала марта, когда Украина прекратила проведение Курской операции, и Российская Федерация, соответственно, начала заходить вглубь территории Сумской области. Это факт", - сказал Ступак и добавил, что речь может идти о контроле оккупантами "около 100 квадратных километров, и он постепенно расширяется".

Эксперт не исключил, что Россия на этом направлении имеет целью "подойти ближе к городу Сумы и начать обстреливать с дистанции где-то 20-25 км".

"Этого достаточно, чтобы запускать FPV-дроны, бить артиллерией... КАБы могут прилетать. И вот создавать просто невыносимые условия жизни для сумчан и заставлять их покидать свой город. Вот это, действительно, я думаю, Российская Федерация планирует. Потому что оно одновременно влияет на большое количество процессов. Что это может спровоцировать? Люди выезжают, бизнесы закрываются, люди ездят в разные регионы, они начинают садиться на бюджет, просить выплаты у государства", - пояснил он.

Так, отметил Ступак, все это создает социальное напряжение и Россия хотела бы спровоцировать такое. "Кроме, конечно, захвата города. Но те силы, которые у них есть, - ориентировочно, по разным оценкам, 50-60 тысяч - я думаю, этого недостаточно для того, чтобы сейчас, в текущей ситуации, вот так захватить город. Но подойти, к сожалению, такая возможность есть. Не сейчас, не в этом месяце, не в следующем, но такие попытки есть. И постепенно, мы видим, они движутся в этом направлении", - подчеркнул эксперт.

Относительно Харьковской области он отметил, что пока "верифицированных данных сказать, что они здесь имеют продвижение, - у нас нет". "Хотя сообщения есть, что идут боевые действия. Но пока, слава Богу, без зафиксированных больших успехов со стороны Российской Федерации", - отметил Ступак.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее военный аналитик Sky News Майкл Кларк отметил, что Россия может готовиться к атаке на сам Харьков или на прилегающие территории, которые Украина освободила осенью 2022 года.

Он подчеркнул, что непосредственное нападение на Харьков или Сумы будет крайне сложным из-за высокого уровня обороны этих городов. Кроме того, несмотря на концентрацию войск, Кларк сомневается в способности России осуществить полномасштабное наступление этим летом.

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