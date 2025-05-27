Škoda Elroq иногда называют более доступной альтернативой модели Enyaq iV.

В апреле 2025 года самым популярным электромобилем в Европе стал компактный электрокроссовер Skoda Elroq, который был продан в количестве 7998 единиц. Об этом сообщается в новом исследовании JATO Dynamics.

Škoda Elroq производится компанией Škoda Auto, которая принадлежит к автомобильному концерну Volkswagen AG. Базой для Elroq стала платформа MEB, которая предназначена для электромобилей концерна.

Elroq имеет много общих деталей с более крупным Enyaq. Это касается, в частности, дверей, передних крыльев и дизайна интерьера.

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При этом автомобиль иногда называют более доступной альтернативой модели Enyaq iV. Цены на него начинаются примерно от 34 тысячи евро, что относительно "дешево", как для электромобиля такого класса.

Среди других преимуществ Elroq называют просторный интерьер, вместительный багажник и продвинутые системы помощи водителю.

ТОП-10 самых популярных электромобилей в Европе:

Skoda Elroq - 7998 авто. Volkswagen ID.3 - 6932 авто. Volkswagen ID.7 - 6776 авто. Volkswagen ID.4 - 6297 авто. Kia EV3 - 5680 авто. Renault 5 EV - 5662 авто. BMW iX1 - 5518 авто. Skoda Enyaq - 5037 авто. Tesla Model Y - 4495 авто. Citroen e-C3 - 3962 авто.

Автомобильный рынок - другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что самым популярным автомобилем в Европе в прошлом году стал Dacia Sandero - всего в 2024-м на европейских рынках было продано более 300 тыс таких авто.

А недавно стало известно, что самым популярным автомобилем в мире в первом квартале этого года стала Toyota Corolla. Также в тройку довольно ожидаемо попали модели Toyota RAV4 и Ford F-Series.

Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y расположился на четвертой позиции, а замыкает десятку Toyota Camry.

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