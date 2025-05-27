По словам спецпосланника Трампа, ранее США рассматривали Ватикан, как возможное место для встречи с лидерами стран.

Украина уже предоставила США перечень условий для достижения мира и сейчас Америка ожидает от России соответствующего меморандума. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире Fox Business.

По его словам, как только США получат такой документ от российской стороны, то удастся организовать встречу Украины и РФ по мирным переговорам. Келлог добавил, что, вероятно, такая встреча состоится в Женеве (Швейцария).

"Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп - и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", - объяснил спецпосланник президента США.

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Келлог добавил, что сейчас нужно продолжать давить на РФ, чтобы заставить страну сесть за стол переговоров. По его словам, российский диктатор Владимир Путин во время разговора с Трампом отметил, что Россия планирует подготовить такой меморандум.

Мирные переговоры между РФ и Украиной - что известно

Напомним, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и РФ. Стороны конфликта собрались на встречу впервые с 2022 года.

После переговоров СМИ раскрыли требования России на переговорах в Стамбуле. В частности россияне требовали вывести "со своей территории" все украинские войска и отметили, что это является их условием для прекращения огня.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал возвращение 1000 украинских пленных. Он отметил, что об этом было договорено с российской делегацией в Стамбуле.

В то же время россияне поделились результатами переговоров в Стамбуле. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский отметил, что сторона РФ довольна результатами встречи и готова продолжать такие контакты. Также он отметил, что каждая сторона должна прописать в деталях условия прекращения огня, чтобы снова встретиться.

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