Подоляк подчеркнул, что Россия разжигает войну, проверяя Белый дом на "готовность отвечать за слова".

Российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать призывы президента США Дональда Трампа к миру. Тем не менее глава Вашингтона все еще может заставить Кремль пойти на реальные переговоры о завершении войны. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

"Очевидно, что субъект Путин сделал ставку на циничные удары по личной репутации Президента Трампа, рассчитывая на его готовность к "диалогу с россиянином". Жестокие ракетно-дронные удары по Украине в последние дни являются нагло демонстративными: "Смотрите, что я могу!"", - написал он

Подоляк добавил, что последние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о нежелании Москвы позволить Украине суверенность перечеркивает все американские инициативы по урегулированию войны. Он подчеркнул, что Россия разжигает войну, проверяя Белый дом на "готовность отвечать за слова".

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Советник руководителя ОП считает, что у Трампа все еще есть выбор.

"Первый вариант - подкрепить действиями свои слова о "безумии" Путина. Ввести новые санкции, продвигать полное эмбарго на торговлю с РФ, одобрить новые поставки вооружения, усилить украинскую ПВО. Второй - развести руками, признать чрезмерную сложность проблемы и выйти из процесса переговоров о завершении войны. Кремль уверен, что произойдет именно так", - резюмировал Подоляк.

Абсурдное заявление Путина о войне - что известно

Ранее российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что РФ якобы "заставили" начать войну против Украины. Он подчеркнул, что его страну "пытаются сделать виноватой".

При этом Путин обвинил Запад в недобросовестном отношении к России. Свое заявление относительно войны диктатор подкрепил очередными манипуляциями.

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