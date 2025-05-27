Курс гривни к евро установлен на уровне 47,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 28 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также немного ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,31 грн за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,67/41,70 грн/долл., а евро - 47,36/47,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,47 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 47,37 грн/евро, а курс продажи - 47,20 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 27 мая вырос на 10 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составлял 47,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту можно было 27 мая по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 46,70 гривни за единицу иностранной валюты. К тому же курс доллара на карточные расчеты в банке составлял 41,84 грн, а евро - 47,85 грн.

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