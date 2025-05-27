Келлог подчеркнул, что войну между Украиной и РФ нужно остановить как можно быстрее.

Потери Украины и России на войне погибшими и ранеными уже превысили потери США во Второй мировой войне. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире Fox News.

"Президент Трамп абсолютно прав. Надо прекратить эти убийства. Когда смотришь на цифры - это массовые убийства. Потери с обеих сторон составляют уже 1,2 миллиона. Это просто ужасно. Это превышает потери (США - УНИАН) во Второй мировой", - сказал он.

Келлог отметил, что во время войны продолжаются неизбирательные обстрелы городов. Тем не менее он не уточнил, какая именно страна наносит удары.

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"Это недопустимый путь", - добавил спецпосланник Трампа.

Напомним, что по официальным данным, потери США во во Второй мировой войне оцениваются в 418 000 погибших и более 671 000 раненных.

Потери РФ в Курской области

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл потери России в Курской области. Он заявил, что Москва потеряла более 60 тысяч военных убитыми и ранеными.

Президент добавил, что Россия не оставляют попыток вести штурмы на фронте. Силы обороны продолжают необходимую боевую активность.

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