Они заняли свое место в Голливуде, но не во всех сердцах.

Красота в Голливуде — не только внешность, но и харизма, профессионализм и культурное влияние. Эти актёры и актрисы стали символами стиля, таланта и обаяния, покорив как киноэкран, так и сердца миллионов поклонников по всему миру. Каждый из них заслужил признание не только за свою внешность, но и за внушительные заслуги в киноиндустрии.

Самые красивые актрисы - кто вызвал споры в сети

Суини, Джоли, Энистон давно удостоились звания самых красивых актрис. А Джоли и вовсе получила публичное признание, попав в рейтинг самых красивых знаменитостей в 2006 году.

Сидни Суини

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Американская актриса, покорившая зрителей ролями в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос". Её выразительная внешность — сочетание классической красоты и искренней мимики — сделала её одной из самых обсуждаемых звёзд нового поколения. Она регулярно попадает в списки самых красивых актрис и считается иконой стиля среди молодёжи.

Анджелина Джоли

Одна из главных голливудских див XXI века. Обладательница "Оскара", посол доброй воли ООН, режиссёр и мать шестерых детей. Её яркая внешность с выразительными чертами лица и губами стала символом женской силы и таинственности. Её красота — вне времени, а статус иконы — неоспорим.

Джулия Робертс

"Красотка" Голливуда и обладательница самой узнаваемой улыбки в кино. Джулия покорила зрителей харизмой, естественностью и актёрским мастерством. Её роли в "Эрин Брокович", "Сбежавшая невеста", "Секрет в их глазах" подтверждают её многогранность.

Дженнифер Энистон

Легендарная Рэйчел из "Друзей", актриса с миллионами поклонников попала в список "Красивые актрисы". Её внешность, сияющая улыбка и доброжелательная аура сделали её иконой популярной культуры. Энистон остаётся одной из самых привлекательных актрис, олицетворяя гармонию стиля, юмора и зрелости.

Самые красивые актеры - не все их признают

Многие женщины давно одарили этих актеров званием самых красивых, однако есть и те, кто не считает это правдой.

Брэд Питт

Обладатель двух "Оскаров" и бесспорная легенда Голливуда. Его харизма, мужественность и безупречное чувство стиля сделали его символом привлекательности на протяжении десятилетий. Фильмы "Бойцовский клуб", "Троя", "Однажды в… Голливуде" только укрепили его статус красавца и выдающегося актёра.

Леонардо Ди Каприо

От мальчика с ангельским лицом в "Титанике" до зрелого драматического актёра, получившего "Оскар" за "Выжившего". Его внешность эволюционировала, но обаяние, мощная актёрская игра и уверенность всегда делали его желанным героем экрана.

Джордж Клуни

Седовласый джентльмен Голливуда и обладатель непревзойдённого шарма. Клуни прославился не только как актёр ("Сириана", "Одиннадцать друзей Оушена"), но и как режиссёр и продюсер. Его изысканная внешность и интеллигентность сделали его эталоном зрелой красоты.

Тимоти Шаламе

Современный символ интеллигентной красоты. Его необычная внешность, тонкие черты лица и выразительные глаза стали отличительными чертами новой волны актёров. Шаламе прославился после ролей в "Назови меня своим именем", "Дюна", "Маленькие женщины" и считается одним из самых стильных мужчин Голливуда.

Сильвестр Сталлоне

Грубоватая, но запоминающаяся красота. Сталлоне стал воплощением мужественности благодаря ролям в "Рокки" и "Рэмбо". Несмотря на возраст, он продолжает вдохновлять своей формой, силой духа и стойкостью, оставаясь олицетворением "брутального героя".

Роберт Паттинсон

Путь от кумира подростков из "Сумерек" до серьёзного актёра в "Доводе" и "Бэтмене". Его тонкая, слегка загадочная внешность сочетает в себе романтику и силу. Паттинсон доказал, что за красивым лицом может стоять настоящая глубина и актёрский талант.

Что пишут в сети:

Некоторые пользователи сети не согласны с мнением большинства о том, что эти знаменитости достойны быть в списке самых красивых. На форуме они пишут:

"Питту Джоли нервы вытрепала, а так в молодости и он, и Депп были красавчики. А вот Клуни никогда бы не назвала красавцем, на мой вкус"

"Вообще не понимаю, почему Питт - супер пупер красивый актер"

"Прямо всех мужчин сравнивают с Питтом, а я не пойму зачем. Хуже только когда говорят "он не ДиКаприо". Это вообще комплимент"

"Ди Каприо молодой брал харизмой, сейчас как запойная бабка"

Также юзеры высказались относительно других знаменитостей:

"Джей Ло. Как из ничего сделать звезду с постоянной шумихой вокруг персоны. Коротконогая, с заниженной попой, с этими навесами на бедрах, безголосая, никакая актриса с обычной внешностью. Но, поди ж ты, суперзвезда"

"Деми Мур. Не понимаю ее красоты. Никогда не нравилась"

"Скарлетт Йоханссон. Село селом"

"Я не понимаю красоты Раяна Гослинга вообще"

Красота - субъективное понятие. Несмотря на то, что многим эти знаменитости могут не нравится, они все же заняли свое место под солнцем и сделали так, чтобы ими восхищались.

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