Боно также признался, что ему не нравится большинство их песен, и он не может слушать свой голос в ранних альбомах.

Ирландскому музыканту и фронтмену U2 Боно не нравится название группы, и он находит большинство ее песен отвратительными.

Об этом 61-летний певец сказал в подкасте Awards Chatter, передает Новое время.

"Мне все еще не нравится название. Я действительно не знаю. Я не понимал, что The Beatles — тоже плохой каламбур. Итак, U2, если думать о подтексте и номере, то в нашей голове это название было похоже на самолет-шпион, подводную лодку типа U, это было футуристично. Но, нет, мне не нравится это название. Пол Макгиннесс, наш первый менеджер, сказал: "Слушайте, это отличное название, оно будет хорошо смотреться на футболке — буква и цифра", — заявил музыкант.

Боно также признался, что ему не нравится большинство их песен, и он не может слушать свой голос в ранних альбомах. Он добавил, что только недавно научился хорошо петь.

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"Я услышал в машине по радио одну из наших песен, и я был алого цвета, как мы говорим в Дублине. Я был невероятно смущен. Дело в голосе. Группа звучит невероятно, но я нахожу свой голос очень напряженным и немного "не мачо". Я только недавно стал певцом. Однажды Роберт Палмер встретил Адама Клейтона, это было в восьмидесятых, и он сказал: "Боже, ты когда-нибудь говорил своему певцу, чтобы он просто пел немного ниже, он бы сделал себе одолжение и сделал бы одолжение для всех, кто должен его слушать", — рассказал Боно.

Он добавил, что его передергивает каждый раз, когда он слушает песни группы.

"Меня передергивает большинство песен, они заставляют меня немного съеживаться", — признался Боно.

Как сообщал УНИАН, в марте 2020 года лидер группы U2 Боно выпустил первую за три года песню и посвятил ее тогда находящимся на карантине из-за распространения коронавируса итальянцам.