Планируется, что срок проживания в Германии, необходимый для получения гражданства, увеличат до пяти лет.

В Германии новое правительство намерено отменить "экспресс-гражданство" и ограничить воссоединение семей мигрантов. Как сообщает BILD, 28 мая новый министр внутренних дел Германии Александр Добриндт представит законопроекты, существенно ужесточающие миграционную политику страны.

В частности, планируется отмена так называемого "экспресс-гражданства", позволяющего получать немецкий паспорт уже через три года проживания для хорошо интегрированных мигрантов.

"Экспресс-гражданство после трех лет проживания в стране было ошибкой. Мы исправляем ее сейчас. Немецкое гражданство должно предоставляться в конце процесса интеграции, а не в начале", - заявил Добриндт в комментарии BILD.

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Согласно предлагаемым изменениям, срок проживания в Германии, необходимый для подачи на гражданство, увеличивается до пяти лет. Министр подчеркнул, что ускоренная натурализация создавала "ложные стимулы" и способствовала росту нелегальной миграции.

В 2024 году немецкое гражданство получили более 200 тысяч человек - рекордный показатель за последние 25 лет. При этом обязательными условиями остаются знание языка и наличие постоянной работы.

Кроме этого, Добриндт предлагает временно, на два года, приостановить воссоединение семей для мигрантов без официального статуса. Эти меры дополняют уже введенное усиление пограничного контроля, направленное на сдерживание нелегального въезда в страну.

Украинцы в Германии - последние новости

Ранее стало известно, где могут работать украинцы в Германии и сколько им будут платить. В частности эксперты советуют избегать нелегальной работы, ведь это можно получить штраф не только за само трудоустройство, но и за соцпомощь, которую будете получать в это время.

Отмечается, что лучше всего искать работу с помощью Федерального агентства занятости. Можно прийти в агентство на консультацию или оставить заявку на сайте. Полная занятость продлится около 5-8 часов в день, тогда как частичная - от 10 до 30 часов в неделю.

Также УНИАН рассказывал, какую минимальную зарплату в Германии получают украинцы. Отмечается, что самые низкие денежные выплаты в ФРГ получают работники низкоквалифицированных сфер. Это сельское хозяйство, логистика, уборка помещений, строительство, электротехнические работы. Если говорить о минимальной оплате труда, то украинцам должны платить минимум €12.82 в час.

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