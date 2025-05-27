Языковед рассказала, какие слова можно выбрать, чтобы выразить свои эмоции.

Слово "жесть" часто используется в повседневной речи, чтобы передать сложную палитру эмоций, которую вызвала ситуация или слова собеседника.

УНИАН узнал у языковеда Ларисы Чемерис, что значит слово жесть и как его можно заменить.

Жесть - синонимы на украинском языке

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Как отметила Чемерис, слово "жесть" имеет два значения. Если речь идет о строительном материале, тогда на украинском правильно говорить "жерсть" или "бляха". Когда речь идет о жестяной банке, то можно сказать просто "бляшанка".

Во втором значении "жесть" - это восклицание, которое проявляет напряжение, неожиданность, и его часто употребляет молодежь. Вместо кальки с русского лучше использовать такие украинские слова:

"страх";

"жах" (это слово часто используют).

Можно также использовать слова "лихо", "лишенько" или даже бранное восклицание "трясця". Когда нужно выразить сочувствие, страх или удивление, вместо жесть на украинском языке можно сказать "ой леле". В некоторых ситуациях еще можно употреблять восклицания "овва" и "отакої".

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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