Большинство русскоязычных украинцев верят в победу своего государства.

Абсолютное большинство русскоязычных украинцев, а именно 82%, негативно относятся к РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы "Центра Разумкова" совместно с Киевским Форумом по безопасности.

Зато о положительном отношении к РФ заявили 13% украинцев. Для сравнения: положительное отношение к Франции выразили 79%, к Великобритании - 75%, к Польше - 71,5%.

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Что касается отношения к церкви, то верными УПЦ (Московский патриархат) назвали себя 11%, тогда как почти вдвое больше (20%) признали верность Православной церкви Украины.

Отвечая на вопрос: "Какая модель общественного развития кажется Вам более привлекательной?", 42% отдали предпочтение европейской модели, только 6% - российской.

Отношение русскоязычных к ВСУ и войне

Среди опрошенных русскоязычных украинцев 81,5% доверяют ВСУ. Отрицательно ответили на этот вопрос 14% людей. 4% отвечают, что либо участвуют в деятельности Вооруженных Сил Украины, либо занимаются волонтерской деятельностью по поддержке обороны страны, 24,5% - поддерживают оборону страны материально.

Отвечая на вопрос: "Если бы это зависело от Вас, чем бы Вы были готовы уступить во время переговоров с Россией?", только 17% русскоязычных граждан отвечают, что готовы уступить украинские территории, 26% - прозападный вектор свободного развития Украины. 54% считают, что Украине не стоит соглашаться на уменьшение численности Вооруженных Сил Украины, если это будет условием соглашения о мире с Россией (только 27% считают, что на это надо соглашаться).

55% представителей этой группы верят в победу Украины в войне с Россией (не верят 33%). И только 40% верят в возможность подписания мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время (не верят 48%).

Почему решили провести этот опрос

Опрос провели после очередного заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он в частности снова заговорил о якобы "защите русскоязычного населения Украины".

По данным социологов, из 2021 года опрошенного респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме временно оккупированных территорий), 11% ответили, что дома преимущественно разговаривают на русском языке. Среди них 23% ответили, что во время полномасштабной войны хотя бы какое-то время жили на территории боевых действий или на территории, которая подвергалась артиллерийским обстрелам. Еще 12% - что их жилье пострадало или было полностью разрушено. 41% имеют родственников или близких знакомых (военных или гражданских), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года.

Российская пропаганда: последние новости

Накануне кремлевский диктатор Путин в очередной раз заявил о том, что Россию якобы "заставили" начать так называемую "СВО". Теперь же, по словам Путина, Москву пытаются сделать виновной в этом. Такие заявления прозвучали на фоне мощных атак по Украине.

"Не мы же организовали госпереворот в Украине, понимаете. Все время нам говорили, что надо демократия, выборы. Госпереворот совершили, и все - вроде так и надо. Кровавый к тому же. И пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов. Заставили нас просто делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми в этом", - сказал диктатор.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова выдала заявление о "монстре" и Западе из-за массированной атаки беспилотников на Москву в начале марта этого года. По ее словам, Запад должен справиться с "безумием монстра, которого он вырастил".

"Теперь он будет иметь дело с укрощением безумия монстра, которого они вырастили, кормили, экипировали, бесконтрольно обеспечили оружием и осыпали деньгами", - отметила Захарова.

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