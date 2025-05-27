В список вошли премиальные устройства высокого класса.

Компания Xiaomi готовится выпустить стабильную версию HyperOS 2.0.203 для своих устройств. Обновление станет доступно для ряда телефонов Xiaomi, Poco и Redmi, а также нескольких планшетов. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

Новая версия HyperOS 2.2 добавит в устройства ряд значимых улучшений, включая более плавную анимацию и оптимизацию работы системы. Новое приложение Camera 6.0 также станет важным дополнением.

HyperOS 2.0.203 получат 21 флагманских смартфона и три планшета, в первую очередь – китайские версии. Среди них:

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Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

POCO F7 Pro/REDMI K80

Пользователи смогут проверить наличие обновления, перейдя в настройках ("О телефоне" –> "Обновление системы").

А уже в середине лета выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

Совершенно точно обновление не придет на устройства Xiaomi, которые с начала 2025 года перешли в статус EOS (End of Support). Из самых свежих, например, это Redmi Note 11T Pro и Poco F4.

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