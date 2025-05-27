Компания Xiaomi готовится выпустить стабильную версию HyperOS 2.0.203 для своих устройств. Обновление станет доступно для ряда телефонов Xiaomi, Poco и Redmi, а также нескольких планшетов. Об этом сообщает портал XiaomiTime.
Новая версия HyperOS 2.2 добавит в устройства ряд значимых улучшений, включая более плавную анимацию и оптимизацию работы системы. Новое приложение Camera 6.0 также станет важным дополнением.
HyperOS 2.0.203 получат 21 флагманских смартфона и три планшета, в первую очередь – китайские версии. Среди них:
- POCO F7 Ultra/REDMI K80 Pro
- POCO X6 Pro/Redmi K70E
- POCO X7 Pro/REDMI Turbo 4
- POCO X7/Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra/Xiaomi 14T Pro
- Redmi K70/POCO F6 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14/POCO M7 Pro 5G
- POCO F7/REDMI Turbo 4 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- POCO F7 Pro/REDMI K80
Пользователи смогут проверить наличие обновления, перейдя в настройках ("О телефоне" –> "Обновление системы").
А уже в середине лета выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.
Совершенно точно обновление не придет на устройства Xiaomi, которые с начала 2025 года перешли в статус EOS (End of Support). Из самых свежих, например, это Redmi Note 11T Pro и Poco F4.