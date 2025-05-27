Система Falcon Shield имеет средства наблюдения с круговым покрытием в 360°.

Компании Roshel и Leonardo представили машину для борьбы с дронами, которая, по словам разработчиков, сможет справиться с самыми разнообразными вызовами. На нее обратил внимание портал Defense Express.

Речь идет о хорошо известном Senator Pickup MRAP, на который установили систему для борьбы с дронами Falcon Shield от компании Leonardo.

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Falcon Shield имеет радары и электронные средства наблюдения с круговым покрытием в 360°. Благодаря мощным электрооптическим сенсорам и радиочастотным средствам воздействия система может нейтрализовать беспилотники.

Предполагается, что новый бронеавтомобиль сможет эффективно противодействовать роям БпЛА, разведывательным беспилотникам и ударным дронам.

Впрочем, ситуации усложняют беспилотники на оптоволокне, которые нечувствительны к средствам радиоэлектронной борьбы.

Компания Leonardo заявила, что Falcon Shield сможет использовать кинетические методы перехвата. Однако на имеющихся фото установлены только средства радиоэлектронного противодействия.

Бронеавтомобиль Senator - справка УНИАН

По сообщению Roshel, украинским защитникам уже поставили более 1800 машин Senator. Эта цифра будет только расти, ведь компания Senator откроет свой филиал в Украине.

Бронированные автомобили от компании Roshel хорошо зарекомендовали себя на фронте в Украине, что привело к стремительному росту количества заказов из разных стран мира.

Чтобы справиться с заказами компания даже решила расширить производственные мощности.

Отметим также, что Украина активно производит собственные бронированные авто. Недавно стало известно, что военные получат новый отечественный бронеавтомобиль "Варта-2".

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