Такая конструкция заметно бы отличала его подобных устройств, таких как Pixel 9 Pro Fold и OnePlus Open, которые сгибаются только внутрь.

Американский разработчик Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов. По крайней мере на это намекает недавний патент, демонстрирующий конструкцию складного на 360 градусов телефона.

В новом 38-страничном документе описывается нечто похожее на смартфон-ноутбук, который складывается горизонтально, как Samsung Galaxy Z Fold 6. При этом у него есть специальные прорези, обеспечивающие легкое и плавное сгибание дисплея, избегая образования складок.

Изображения из патента демонстрируют, что телефон может складываться на 180, 300 и 360 градусов. И фиксироваться в каждом из этих положений. Такая конструкция заметно бы отличала его подобных устройств, таких как Pixel 9 Pro Fold и OnePlus Open, которые сгибаются только внутрь.

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Ранее Microsoft уже выходила на рынок складных смартфонов. В 2020 году компания выпустила складной Surface Duo по цене 1 400 долларов. А годом позже было представлено второе поколение устройства. Впрочем, несмотря на слухи о третьей версии, через два года линейку официально закрыли.

Microsoft Surface Duo 2, как и первое поколение, уступало гибкому флагману Samsung буквально по всем направлениям. Провальные продажи устройства от Microsoft тому подтверждение. Новая итерация Surface с инновационным дизайном и экосистемой Microsoft могла бы стать хитом, считают эксперты.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Huawei первой выпустила складывающийся втрое телефон. Несмотря на ценник почти 3000 долларов, аппарат сразу стал хитом у китайских пользователей.

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