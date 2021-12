Такие сообщения будут размываться.

Команда Telegram работает над новой полезной фичей. В мессенджере появится защита от спойлеров – это позволит не узнать чего-то о фильме или сериале раньше времени.

Об этом пишет Android Police.

Функция появится в виде выбора формата текста. Наравне с "жирным" и "курсивом" появится пункт "Спойлер". В таком случае скрытый текст будет "заблюрен", а получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение. Выглядит так:

Читайте такжеTelegram не запускается или вылетает после обновления: что делатьОжидается, что возможность отмечать текст как спойлер появится в Telegram-каналах, а потом, возможно, и в личных сообщениях и групповых чатах. Наверняка, в будущем также позволят скрывать и прикреплённые медиафайлы.

Когда функция заработает для всех, неизвестно, но, скорее всего, ее выходит не заставит себя долго ждать. Возможно, уже в грядущем обновлении 8.4 на Android и iOS.

Ранее УНИАН уже рассказывал об интересном приложении для смартфонов DM Me – All your Chats in One App. Это своеобразный хаб для мессенджеров, позволяющий одновременно общаться в Viber, WhatsApp и Telegram, а также использовать сообщения SMS.

