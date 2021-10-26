Коммерческих блоков не будет в списке чатов, личных беседах или группах, обещает Дуров.

Скоро в мессенджере Telegram появятся рекламные блоки, но владелец и основатель компании Павел Дуров обещает, что большинство пользователей едва ли это заметит.

Об этом он сообщил в своем официальном канале.

Дурок обещает, что рекламы не будет в списке чатов, личных беседах или группах. Коммерческие блоки появятся только в больших каналах.

Кроме того, для показа рекламы не будут использованы личные данные пользователей.

"Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей", - пишет Дуров.

Читайте такжеTelegram выпустил масштабное обновление: как воспользоваться новыми функциямиТакже, по его словам, официальные рекламные сообщения будут ненавязчивыми - в них будут только короткие тексты (до 160 символов) без внешних ссылок или фотографий. Такое объявление будет показываться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

Чтобы воспользоваться рекламной платформой, заказчику придется внести не менее 2 млн евро депозита, из которых 1 млн будет удерживаться в качестве депозита, а оставшаяся сумма будет потрачена на рекламу. Кроме того, рекламодатели смогут выбрать язык и тематику каналов, где будут показываться их объявления.

Как уже сообщал УНИАН, ранее Telegram уже разрешил продавцам принимать платежи в любых чатах, включая группы и каналы.

Автор: Станислав Кожемякин