До конца сентября на обновление могут рассчитывать владельцы 10 моделей смартфонов Samsung Galaxy.

Портал Android Headlines со ссылкой на инсайдера опубликовал график развертывания стабильной версии One UI 8 на базе Android 16 для всех устройств Samsung Galaxy: от смартфонов до планшетов и часов.

Как и ожидалось, первыми новую ОС получат флагманы серии Galaxy S25 – для них обновление до Android 16 станет доступно 18 сентября. Владельцам Galaxy S25 Edge придется подождать чуть дольше – до 25 сентября. В этот же день начнут обновлять прошлогодние флагманы Galaxy S24.

Расписание выхода One UI 8:

18 сентября: Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra.

25 сентября: Galaxy S25 Edge / S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE, Galaxy A56 5G / A36 5G.

1 октября: Galaxy Tab S10+ / S10+ 5G / S10 Ultra / S10 Ultra 5G, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 6 / 6 Classic, Galaxy Watch FE.

2 октября: Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G / A16 5G.

6 октября: Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A55 5G.

9 октября: Galaxy Tab S10 FE / S10 FE 5G / S10 FE+ / S10 FE 5G, Galaxy Tab S8.

13 октября: Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A53 5G / A52s 5G, Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+.

16 октября: Galaxy A25 5G / A23 5G, Galaxy Tab Active 5 / 5 5G.

20 октября: Galaxy A15 5G, Galaxy M34 5G.

23 октября: Galaxy A06, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy XCover 7, Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra, Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra / S8 Lite.

27 октября: Galaxy M33 5G / M15 5G.

30 октября: Galaxy A53 5G / A35 5G / A34 5G / A33 5G.

3 ноября: Galaxy Watch 5 / 5 Pro, Galaxy Watch 4 / 4 Classic.

5 ноября: Galaxy Tab A9.

7 ноября: Galaxy Tab Active 5 Pro 5G.

10 ноября: Galaxy XCover 7 Pro.

Пока же вовсю идет бета-тестирование One UI 8. Попробовать новую систему могут владельцы Galaxy S25, Galaxy S24 и нескольких других смартфонов.

Видео дня

Совершенно точно обновление One UI 8 на базе Android 16 не получат смартфоны Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и другие популярные модели.

Ранее в этом месяце Samsung представила "народный" флагман Galaxy S25 FE. Он работает на One UI 8 "из коробки". При том, что S25, S25 Plus и S25 Ultra пока довольствуются лишь бета-версией ОС.

Вас также могут заинтересовать новости: