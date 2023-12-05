Впрочем, даже в непростые времена рынок склонился к выбору дорогих iPhone – у Apple 4 девайса из 10, попавших в топ.

Авторитетное агентство Counterpoint Research перечислило самые продаваемые смартфоны третьего квартала 2023 года. В топе полно бюджетников и середняков, но первые места все равно занимают дорогие смартфоны iPhone.

По подсчетам специалистов, больше всего в 2023 году люди покупали iPhone 14. Смартфон получил долю 4% от всех глобальных продаж смартфонов в мире. В топ-4 также вошли iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13.

Следом за лидерами расположились недорогие модели южнокорейского бренда Samsung: Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy A54, Galaxy, A04e и Galaxy A34. В десятку лидеров продаж попал лишь один телефон Xiaomi – ультрабюджетник Redmi 12С. Таким образом, все места в топ-10 распределены между всего тремя производителями.

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В отчете Counterpoint также говорится, что рынок смартфонов достиг низшего уровня за 10 лет. Во многом это связывают с отсутствием необходимости в частой замене старых моделей на новые. Также в последние годы наблюдается расширение сегмента б/у смартфонов.

Почему Redmi 12C оказался одним из самых востребованных телефонов 2023 года? Это доступный бюджетник с большим экраном, влагозащитой IP53 и батареей на 5000 мАч. А стоит он при этом дешевле 5000 грн.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через 5 лет, бенчмарк AnTuTu делился рейтингом самых мощных Android-смартфонов на рынке. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

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