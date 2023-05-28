Фишка появилась в свежем апдейте ОС под названием Moment 3.

Microsoft недавно выпустила большое обновление для операционки Windows 11, которое содержит ряд новых функций и нововведений. В том числе появилась возможность включить отображение секунд в системном трее.

Портал Neowin подсчитал, что отображение этого компонента сокращает автономность компьютера в среднем на 2%. Для эксперимента был выбран HP Pavilion x360 с процессором Intel Core i3 11-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и последней версией Windows 11. Девайс был заряжен до 100%, отключен от сети с помощью авиарежима.

Журналисты отмечают, что хоть разница весьма незначительная, но интересен сам факт того, что она имеется. Также примечательно, что формат тестирования предполагал работу ноутбука без какой-либо нагрузки, то есть ПК просто стоял с отключенным режимом сна и просто постепенно разряжался.

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К слову, эксперимент с Windows 10 показал почти идентичный результат, так что дело вовсе не в "одинадцатке". Какие причины такого поведения ОС, источник не сообщает.

Включить или отключить функцию можно по пути "Параметры" → "Панель задач" → "Поведение панели задач".

Пора переходить на Windows 11

Ранее Microsoft предупредила, что Windows 10, установленная на более 70% компьютерах, больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка "десятки" закончится в 2025 году.

Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

А меж тем следующей осенью должна выйти Windows 12. В ней Microsoft сосредоточит внимание на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения подобно тому, как это реализовано на Маке с Apple Silicon. А в плане дизайна "12" будет еще больше похожа на MacOS.

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