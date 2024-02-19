Специалисты портала DxOMark в рамках Международного дня батарейки провели свежее исследование мобильных приложений, и составили рейтинги самых главных "пожирателей" заряда батареи смартфонов в 2024 году.
Для проведения тестов использовались смартфоны-середнячки ($300-$400) и флагманские устройства (от $800). В списке оказались приложения, которые пользуются спросом, в том числе и в Украине.
"Пожиратели" заряда среди приложений для общения
- SMS;
- Facebook Messenger.
- Snapchat Chat.
- Instagram Chat.
- WhatsApp.
Примечательно, что все эти приложения, за исключением СМС, куда быстрее разряжают батареи флагманских устройств, а не телефонов среднего класса.
"Пожиратели" заряда среди приложений для просмотра коротких видео
Instagram Reels.
- Facebook Reels.
- YouTube Shorts.
- Tiktok.
- Snapchat Spotlight.
"Пожиратели" заряда среди потоковых видеосервисов
- Prime Video.
- Disney.
- YouTub.
- Netflix.
Почему некоторые приложения потребляют больше заряда батареи, чем другие? К главным причинам эксперты отнесли постоянный поиск сигнала сотовой связи, постоянный фоновый процесс с активными уведомлениями и использование служб определения местоположения, включая GPS.
Чтобы проверить, какие приложения потребляет больше всего заряда, просто перейдите в "Настройки", затем "Батарея". Перед вами отобразится список активных приложений. В процентах будет указано, какое количество энергии они расходуют.
Ранее специалисты составили рейтинг смартфонов с самой живучей батареей. Лидерские позиции заняли аппараты под управлением операционной системы Android, тогда как iPhone не попал даже в топ-5. Все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 13 часов непрерывного активного пользования.
В свою очередь УНИАН рассказывал о функцие, которая "убивает" батарею и экран вашего телефона. На Android-девайсах она появилась уже давно, а вот на Айфонах дебютировала относительно недавно, поэтому для некоторых остается загадкой.