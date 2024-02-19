Специалисты рекомендуют, если не полностью отказаться от них, то хотя бы минимизировать использование.

Специалисты портала DxOMark в рамках Международного дня батарейки провели свежее исследование мобильных приложений, и составили рейтинги самых главных "пожирателей" заряда батареи смартфонов в 2024 году.

Для проведения тестов использовались смартфоны-середнячки ($300-$400) и флагманские устройства (от $800). В списке оказались приложения, которые пользуются спросом, в том числе и в Украине.

"Пожиратели" заряда среди приложений для общения

SMS; Facebook Messenger. Snapchat Chat. Instagram Chat. WhatsApp.

Примечательно, что все эти приложения, за исключением СМС, куда быстрее разряжают батареи флагманских устройств, а не телефонов среднего класса.

Видео дня

"Пожиратели" заряда среди приложений для просмотра коротких видео

Instagram Reels. Facebook Reels. YouTube Shorts. Tiktok. Snapchat Spotlight.

"Пожиратели" заряда среди потоковых видеосервисов

Prime Video. Disney. YouTub. Netflix.

Почему некоторые приложения потребляют больше заряда батареи, чем другие? К главным причинам эксперты отнесли постоянный поиск сигнала сотовой связи, постоянный фоновый процесс с активными уведомлениями и использование служб определения местоположения, включая GPS.

Чтобы проверить, какие приложения потребляет больше всего заряда, просто перейдите в "Настройки", затем "Батарея". Перед вами отобразится список активных приложений. В процентах будет указано, какое количество энергии они расходуют.

Ранее специалисты составили рейтинг смартфонов с самой живучей батареей. Лидерские позиции заняли аппараты под управлением операционной системы Android, тогда как iPhone не попал даже в топ-5. Все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 13 часов непрерывного активного пользования.

В свою очередь УНИАН рассказывал о функцие, которая "убивает" батарею и экран вашего телефона. На Android-девайсах она появилась уже давно, а вот на Айфонах дебютировала относительно недавно, поэтому для некоторых остается загадкой.

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