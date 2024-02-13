На Android-девайсах она появилась уже давно, а вот на Айфонах дебютировала относительно недавно, поэтому для некоторых остается загадкой.

Длительность работы от одного заряда, является, пожалуй, наиболее ценным качеством в смартфонах. Производители с каждым новым релизом стремятся обеспечить максимальную автономность своих устройств, однако параллельно внедряют новые передовые функции, которые потребляют все больше энергии.

Одним из таких пожирателей является режим всегда включенного экрана (AoD). На Android-девайсах она появилась уже давно, а вот на айфонах дебютировала относительно недавно. Эта настройка сама по себе полезна, но не все осознают, сколько бесценных процентов зарядки она вытягивает из батареи смартфона.

Как работает Always On Display

Функция Always On Display позволяет пользователю просматривать основную информацию на дисплее, даже когда устройство находится в режиме ожидания или заблокировано. В затемненном виде пользователи могут просматривать актуальное время, оповещения, основные виджеты и заданную анимацию.

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Принцип работы прост: возможность быстро проверить важную информацию, не включая смартфон целиком. Кроме того, Always-on Display способствует улучшению общего пользовательского опыта, поскольку нет нужды постоянно включать и выключать экран, что утомительно и затратно по времени.

Сколько тратит зарядки Always On Display

Ранее специалисты DxOMark протестировали расход батареи с выключенной и включенной функцией AoD и пришли к выводу, что с активной опцией телефон разряжается примерно в 3-5 раза быстрее, чем без нее.

Для наглядности, топовый iPhone в режиме ожидания проработал 466 часов без AoD и 122 часа с AoD. Pixel – 367 и 139 часов, Xiaomi – 495 и 103 часа, Galaxy – 417 и 136 часов.

Более того, как сообщается, Always On Display "убивает" не только батарею, но и дисплей. За удобство быть постоянно в курсе пришедших уведомлений некоторые пользователи жертвуют выгоревшими пикселями.

Как отключить функцию Always On Display

На iPhone (доступна только на iPhone 14 и 15) идем в настройки, ищем раздел "Экран и яркость" и деактивируем тумблер напротив "Всегда включено"

Если у вас смартфон Android, переход в меню "Экран блокировки и безопасность" и переводим тумблер "Отображать всегда" в неактивное положение.

Ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от рекламы в приложениях и играх. Несмотря на то, что реклама в смартфонах является их неотъемлемой частью, ее можно вполне легально отключить. И для этого не придется ничего скачивать и устанавливать.

А еще делились советами, куда поставить роутер, чтобы интернет "летал". Если домашний Wi-Fi не радует скоростью, возможно, пора найти для коробки с интернетом новое место.

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