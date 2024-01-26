Устройства Huawei занимают первые две позиции в глобальном рейтинге камерофонов на начало 2024 года.

У смартфонов есть множество различных характеристик, каждая из которых в той или иной степени является предопределяющий при покупке. Одна из таких – фотовозможности. Авторитетные эксперты из DxOMark обновили свой топ лучших камерофонов на начало 2024 года.

Многие удивятся, но лидирует в рейтинге камерофонов не новенький iPhone или Samsung, а девайс Huawei – модель Mate 60 Pro+, выпущенная прошлой осенью. При этом сразу же за ним идет еще один смартфон бренда, Mate 60 Pro.

Почему Huawei Mate 60 Pro+ считается лучшим

Широкий динамический диапазон, идеальная экспозиция при портретной и пейзажной съемке;

Естественная цветопередача, быстрый и точный автофокус;

Эффективная система стабилизации при съемке видео;

Хороший эффект размытия и точное отделение объекта от фона в портретном режиме;

Переменная диафрагма позволяет настроить глубину резкости для каждого конкретного случая.

Ключевой особенностью Mate 60 Pro+ является инновационная система камер, включающая технологию XD Optics. У него в арсенале основной датчик на 48 Мп, перископический телеобъектив на 48 Мп (с 5-кратным оптическим зумом) и сверхширокоугольный объектив на 40 Мп.

Видео дня

Учитывая позицию в рейтинге, о серьезных "минусах" говорить не приходится. Но если искать их, то при съемке видео при слабом освещении заметен шум, а контраст лица и оттенков кожи в сложных сценах могли бы быть лучше.

За камерофонами Huawei, на третьей и четвертой позициях разместились iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Также в топ DxOMark попали Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Oppo Find X6 и vivo X100 Pro. Все они подойдут даже самым требовательным любителям мобильной фотографии.

Если вы из тех пользователей, для которых автономность смартфона более важный аспект, нежели производительность или фотовозможности, то сайт Tom's Guide составил рейтинг смартфонов, которые дольше всех держат заряд.

Также есть рейтинг смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. Победителем "гонки" стал малоизвестный Realme, выпущенный почти два года назад.

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