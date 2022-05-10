В первую очередь эксперты советуют проводить с детьми разъяснительные беседы.

Эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг рассказали, как поговорить с детьми о новейших онлайн-рисках, возникающих во время войны, и как защитить ребенка в случае возникновения таких ситуаций.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

"Во время войны многие семьи остались без работы и финансовых сбережений. Порой такая ситуация может подтолкнуть детей к поиску возможностей заработать "легкие деньги" в сети, например, через создание интимного контента за финансовое вознаграждение, или помощь преступникам в наведении авиаудара на инфраструктурные объекты в городе или иные действия за деньги", – констутують эксперты.

Как отмечают специалисты, обычно дети соглашаются на передачу тайной информации преступникам, в том числе, в качестве наведения на объекты для авиаударов, по нескольким причинам:

"Популярность" среди сверстников и ощущение "особенности", когда ребенка выбрали для выполнения якобы сверхважного и тайного задания.

Шантаж преступниками: порой преступники могут угрожать ребенку нанести вред ему или его близким, если ребенок не выполнит определенное задание.

Желание заработать деньги, ведь довольно часто преступники предлагают средства за выполнение таких задач.

Чтобы этого избежать, эксперты советуют проводить с детьми разъяснительные беседы, акцентируя внимание на таких моментах:

Перед тем как что-то распространить, написать человеку в личные сообщения или выполнить задание с сети, подумай, не может ли это каким-либо образом навредить тебе или твоим родным, как это может повлиять на твое будущее.

Если ребенка добавили в секретный чат или предлагают сделать тайное задание, особенно во время войны, это опасно. Важно об этом сообщить взрослым, которым ребенок доверяет.

Взрослые люди должны просить взрослых о помощи, а не детей.

Важно ребенку делиться со взрослыми тем, что случается с ним в сети, особенно, когда это вызывает неприятные предчувствия или ребенок не может сразу определить, как поступить.

Также очень важно обсуждать с детьми то, что поиск финансов – это задача взрослых людей. Да, в Украине война, которая повлияла на каждого человека и на финансовую состоятельность семей – в масштабных кризисных ситуациях люди теряют работу, но это не значит, что так будет всегда.

Кроме того, отмечают эксперты, следует не забывать регулярно напоминать детям о обязательные правила поведения в Интернете:

Не распространять личные данные (полное имя, номер мобильного телефона, адрес, пароли от своих профилей в интернете).

Не переходить по ссылкам, отправленным с неизвестных источников в личное сообщение в мессенджер или на почту.

Не общаться с теми, кого не знаешь в реальной жизни. Особенно, если пользователь настойчиво просится в "друзья".

Обращаться к родителям или учителям, если кто-то ведет себя агрессивно или неприемлемо в сети.

Помнить, что после распространения фото или видео материалов теряется контроль над ними.

Закрыть свои аккаунты в социальных сетях, чтобы незнакомцы не могли просматривать содержимое страницы и писать ребенку. А в друзья добавлять лишь тех, кого ребенок знает в жизни.

В случае, если ребенок заметил, что общается с преступником, то важно сделать скриншот переписки, заблокировать пользователя, чтобы он не смог и в дальнейшем писать ребенку, а также не отвечать на сообщения от незнакомых пользователей. Важно обратиться в правоохранительные органы, например, написав электронное обращение к киберполиции: callcenter@cyberpolice.gov.ua

Как сообщал УНИАН, ранее специалисты рассказали, как помочь ребенку критически оценивать информацию во время войны.