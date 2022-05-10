Эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг рассказали, как поговорить с детьми о новейших онлайн-рисках, возникающих во время войны, и как защитить ребенка в случае возникновения таких ситуаций.
Об этом говорится в пресс-релизе проекта.
"Во время войны многие семьи остались без работы и финансовых сбережений. Порой такая ситуация может подтолкнуть детей к поиску возможностей заработать "легкие деньги" в сети, например, через создание интимного контента за финансовое вознаграждение, или помощь преступникам в наведении авиаудара на инфраструктурные объекты в городе или иные действия за деньги", – констутують эксперты.
Как отмечают специалисты, обычно дети соглашаются на передачу тайной информации преступникам, в том числе, в качестве наведения на объекты для авиаударов, по нескольким причинам:
- "Популярность" среди сверстников и ощущение "особенности", когда ребенка выбрали для выполнения якобы сверхважного и тайного задания.
- Шантаж преступниками: порой преступники могут угрожать ребенку нанести вред ему или его близким, если ребенок не выполнит определенное задание.
- Желание заработать деньги, ведь довольно часто преступники предлагают средства за выполнение таких задач.
Чтобы этого избежать, эксперты советуют проводить с детьми разъяснительные беседы, акцентируя внимание на таких моментах:
- Перед тем как что-то распространить, написать человеку в личные сообщения или выполнить задание с сети, подумай, не может ли это каким-либо образом навредить тебе или твоим родным, как это может повлиять на твое будущее.
- Если ребенка добавили в секретный чат или предлагают сделать тайное задание, особенно во время войны, это опасно. Важно об этом сообщить взрослым, которым ребенок доверяет.
- Взрослые люди должны просить взрослых о помощи, а не детей.
- Важно ребенку делиться со взрослыми тем, что случается с ним в сети, особенно, когда это вызывает неприятные предчувствия или ребенок не может сразу определить, как поступить.
Также очень важно обсуждать с детьми то, что поиск финансов – это задача взрослых людей. Да, в Украине война, которая повлияла на каждого человека и на финансовую состоятельность семей – в масштабных кризисных ситуациях люди теряют работу, но это не значит, что так будет всегда.
Кроме того, отмечают эксперты, следует не забывать регулярно напоминать детям о обязательные правила поведения в Интернете:
- Не распространять личные данные (полное имя, номер мобильного телефона, адрес, пароли от своих профилей в интернете).
- Не переходить по ссылкам, отправленным с неизвестных источников в личное сообщение в мессенджер или на почту.
- Не общаться с теми, кого не знаешь в реальной жизни. Особенно, если пользователь настойчиво просится в "друзья".
- Обращаться к родителям или учителям, если кто-то ведет себя агрессивно или неприемлемо в сети.
- Помнить, что после распространения фото или видео материалов теряется контроль над ними.
- Закрыть свои аккаунты в социальных сетях, чтобы незнакомцы не могли просматривать содержимое страницы и писать ребенку. А в друзья добавлять лишь тех, кого ребенок знает в жизни.
В случае, если ребенок заметил, что общается с преступником, то важно сделать скриншот переписки, заблокировать пользователя, чтобы он не смог и в дальнейшем писать ребенку, а также не отвечать на сообщения от незнакомых пользователей. Важно обратиться в правоохранительные органы, например, написав электронное обращение к киберполиции: callcenter@cyberpolice.gov.ua
Как сообщал УНИАН, ранее специалисты рассказали, как помочь ребенку критически оценивать информацию во время войны.