Чтобы быть уверенными в правдивости материалов, которые получает ребенок, стоит вместе с ним проговорить основные вопросы, по которым можно понять, является ли информация правдивой.

Эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг рассказали, как помочь ребенку критически оценивать информацию во время войны.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

"Дети и подростки получают много информации именно в социальных сетях. Часто – от лидеров мнений, блоггеров или пользователей в интернете, которые освещают собственное мнение. В военное время мы наблюдаем также за тем, как происходит информационная война и психологическое давление в социальных сетях. И для того, чтобы быть уверенными в правдивости материалов, которые получает ребенок, стоит вместе с ним проговорить основные вопросы, по которым можно понять, является ли информация правдивой", – отмечают эксперты.

1. Есть ли ссылки на официальные источники? Это мнение конкретного человека?

К официальным источникам информации во время войны мы относим: Офис Президента Украины, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел, Национальная полиция Украины, ГСЧС, Сухопутные войска ВС Украины, Военно-морские силы ВСУ, Территориальная оборона ВСУ, Центр стратегических коммуникаций и информационно безопасности.

(Но не забываем и о том, что порой даже эти каналы могут быть под кибератакой и может появляться ложная информация. Если это так, то впоследствии на ресурсе будет информация об этом).

Мнение конкретного человека часто выражается словами "По моему мнению", "Мне кажется", "Я уверен/уверена", "Я знаю, что...", "Я думаю, что...", "Все думают...". Также сюда относятся суждения типа "никто", "никогда", "все", "всегда".

2. Есть ли эмоциональная окраска сообщения? Или в нем есть только факты?

Факты – это конкретные цифры, название определенных городов, улиц, ссылки на автора слов или проверенный источник. И они указывают на то, что информация скорее всего правдива.

Сильная эмоциональная окраска информации, которую подают ресурсы, чаще всего указывает на дезинформацию. И такой метод используется для того, чтобы вызвать определенные переживания у людей и тем самым усилить их – сочувствие, злость, раздраженность, грусть, панику и страх.

3. Эта информация на пользу нам?

Освещение событий в стране в целом и в каждом отдельном городе – то, что позволяет понимать полную картинку и определенным образом контролировать ход событий, например, для выбора более безопасного места пребывания.

4. Как это влияет на меня?

Негативно эмоционально окрашенная информация часто вызывает беспокойство, усиливает тревогу и отчаяние. Довольно часто этот путь выбирают дезинформаторы для того, чтобы посеять ощущение уныния и паники у читателей.

И помните и обратите внимание на это детям, что сообщение со словами "Очень срочно!", "Это правдивая информация, передайте дальше", "Мне сообщили родные/знакомые/люди" – чаще всего являются ложными.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг рассказали, как защитить себя и детей в информационном пространстве во время войны.

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