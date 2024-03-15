Рейтинг формировался по популярности среди владельцев портативной консоли.

Valve опубликовала список самых популярных игр для Steam Deck за второй год существования своей хитовой консоли – в период с марта 2023 года по март 2024 года. Топ включает 100 тайтлов, среди которых есть как нашумевшие блокбастеры, так и инди-хиты.

Самой популярной игрой на Steam Deck за последней год стала Baldur’s Gate III, ролевая новинка от Larian Studios, которая получила официальную украинскую локализацию. Игра отлично выглядит и работает на портативном ПК.

В тройку лидеров также вошли инди-тайтлы Vampire Survivors и Dave the Diver, тогда как полюбившаяся многим Hogwarts Legacy, которая стала самым продаваемым релизом 2023 года, заняла четвертую позицию рейтинга. Все они в настоящий момент продаются по скидке в рамках весенней распродажи.

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Примечательно, хоть с момента выхода Palworld прошло меньше двух месяцев, "покемоны с пушками" смогли попасть в топ-10 тайтлов. Также в десятку лидеров вошли Elden Ring, Cyberpunk 2077, Stardew Valley и две игры Rockstar Games – Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2.

Отметим также некоторые другие игры в топе: Hades (11 место), Skyrim (13 место), "Ведьмак 3: Дикая Охота" (14 место), Marvel’s Spider-Man Remastered (21 место), Fallout 4 (23 место), ремейк Resident Evil 4 (27 место), Starfield (47 место). А полный список вы можете посмотреть тут.

Steam Deck 2: когда выйдет новая хитовая консоль Valve

Согласно имеющейся на сегодня информации, выхода новой консоли от Valve придется ждать до осени 2026 года. До того момента на рынке появится Switch 2 и новый Xbox.

Сообщается, что Steam Deck 2 получит OLED-дисплей с разрешением 900p и частотой 90 Гц – у оригинальной модели, напомним, LCD-экран и разрешение 720р. Также стоит ждать улучшений по яркости по сравнению с оригиналом. Цена не называется, но она точно будет выше по сравнению с первой версией ($399) из-за более мощного железа.

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