Кроме цвета корпуса и аксессуаров, приставка ничем не отличается от обычного Steam Deck OLED.

В ноябре 2023 года компания Valve выпустила обновленную версию популярной портативной консоли Steam Deck с OLED-экраном 90 Гц. Экран стал ярче, чип – производительнее, батарея – больше. Теперь же Valve представляет еще одно обновление: лимитированную версию Steam Deck OLED в белом цвете.

Устройство получило подзаголовок Limited Edition White, а его главной фишкой стал белый цвет корпуса – ранее все портативные ПК Valve выпускались исключительно в черном формате. В техническом плане модель ничем не отличается от обычного Steam Deck OLED.

Белый Steam Deck OLED поступит в продажу 18 ноября по цене в $679 (~28 000 грн), что на 30 долларов дороже обычного Steam Deck OLED на 1 ТБ.

Чтобы бороться с перекупами, Valve будет продавать не более одной лимитированной Steam Deck OLED в руки, а также требовать наличие хотя бы одной игры на аккаунте Steam, купленной до ноября 2024 года. Кроме того, у покупателей не должно быть ограничений и блокировок на аккаунте, чтобы он мог приобрести девайс прямо в магазине Valve.

Лимитированный Steam Deck OLED в белом цвете

Что касается полноценной Steam Deck 2, то приставка вряд ли выйдет в ближайшее время. Если верить утечке, релиз второй версии запланирован на осень-зиму 2026 года. До того момента на рынке появится Switch 2 и, возможно, портативный Xbox.

Проверенный инсайдер сообщает, что Sony и AMD тоже объединились для создания новой портативной игровой консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

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