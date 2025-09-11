Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрал 4,4 млн баллов, что значительно превышает показатели самых быстрых смартфонов с Snapdragon 8 Elite.

Главный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился результатами тестов еще не анонсированного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, на котором будут работать лучшие телефоны Android. Тесты проводились в бенчмарке AnTuTu.

Согласно полученному результату, Snapdragon 8 Elite Gen 5 сумел набрать рекордные 4,4 миллиона баллов. Это самый высокий результат среди всех мобильных однокристальных систем, когда-либо наблюдавшихся в данном бенчмарке.

По слухам, базовая версия нового флагманского чипа получит два мощных ядра с частотой 4,61 ГГц. Шесть энергоэффективных работают на частоте 3,63 ГГц. За графику отвечает GPU Adreno 840 с частотой 1,2 ГГц. Такой набор должен обеспечить заметный прирост как в играх, так и задачах с использованием ИИ.

Новинка от Qualcomm будет конкурировать с Dimensity 9500, которая недавно тоже засветилась в тестах. В рамках тестирования прототипа vivo X300 Pro она набрала 4 011 932 балла. У чипсета MediaTek внутри четыре ядра Cortex-X930 и четыре Cortex-A730.

Ожидается, что Qualcomm представит новый Snapdragon 22 сентября вместе с релизом Xioami 16, а MediaTek выпустит Dimensity 9500 ориентировочно в октябре. Ранее стало известно, что вместо Snapdragon 8 Elite 2 следующий чип будет называться Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В конце лета 2025 рейтинг самых мощных смартфонов возглавлял Red Magic 10S Pro+, который работает на разогнанном чипе Snapdragon 8 Elite. Средняя оценка производительности – 2,95 млн баллов. В топ-10 среднебюджетников прямо сейчас лидирует Realme Neo7 SE.

Ранее на рынке появился самый доступный в мире смартфон с Snapdragon 8 Elite. Помимо актуального процессора, устройство может похвастать шустрым 144-герцовым экраном и аккумулятором 6800 мАч.

