Разработчик проработал в Blizzard больше 20 лет.

Ветеран индустрии видеоигр Билл Петрас скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщил экс-режиссёр синематиков Blizzard и его близкий друг Харли Д. Хаггинс II. В память о Петрасе его семья в ближайшее время планирует провести закрытую церемонию.

Петрас начал карьеру в начале 90-х в студии GameTech, где участвовал в разработке таких игр, как BloodNet и Star Crusader. Настоящий след он оставил в Blizzard: именно его имя стоит в титрах оригинального StarCraft - Петрас занимался сторибордом, 3D-графикой и катсценами.

Но, пожалуй, самый весомый вклад он внёс в World of Warcraft: в 2004 году Петрас стал арт-директором оригинальной версии игры. Именно он помог адаптировать мультяшную эстетику Warcraft 3 под масштаб MMO, которая впоследствии стала определяющей для всего фэнтезийного жанра.

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После ухода из Blizzard в 2005-м Петрас стал сооснователем Red 5 Studios, но уже в 2010-м вернулся и присоединился к работе над Overwatch. Он вновь занялся визуальной частью и был одним из тех, кто помог студии выбраться из тупика с провалившимся MMO-проектом Titan. На GDC-2017 он рассказывал, что именно с Торбьорна начался редизайн команды героев, ставшей символом новой эры Blizzard.

Ранее мы рассказывали, что множество корейских компаний предлагают Blizzard разработать новую часть StarCraft. Среди авторов идей NCSoft, Nexon, Netmarble и Krafton.

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