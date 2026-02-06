'Замороженные' дома в Киеве все же могут получить тепло раньше весны, - эксперт

По словам Геннадия Рябцева, крупные теплоэлектроцентрали невозможно защитить от обстрелов, поэтому нужно делать ставку на малые котельные.

Отопление в домах, которые остались без тепла в результате атаки РФ на Дарницкую ТЭЦ, можно восстановить в течение нескольких недель в случае их переключения на районные и ведомственные котельные, но неизвестно, сколько из них работает. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он пояснил, что на бумаге в столице сейчас насчитывается 183 районные и 151 ведомственная котельная.

"Их суммарная мощность такова, что мы могли бы вообще закрыть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и могли бы удовлетворять потребности всех в тепловой энергии и горячей воде. Но кто-нибудь знает, есть ли там оборудование, или его нет, передали ли его по суду, или построили на месте котельной очередную многоэтажку без котельной?" - отметил эксперт.

По словам Рябцева, если эти объекты существуют, то вопрос переключения домов, которые отапливались от ТЭЦ-4, можно решить за несколько недель. Часть из них также можно переключить на отопление от завода "Энергия".

Если же их нет, то, по словам эксперта, нужно устанавливать новые котельные. Крупные же теплоэлектроцентрали, по его словам, невозможно защитить в условиях боевых действий.

"Нельзя защитить крупные объекты. Их восстановят героическими усилиями, а потом снова прилетит баллистика, и все", - сказал он.

Атака РФ на энергосистему Украины

В ночь на 3 февраля россияне осуществили очередную масштабную атаку по энергосистеме в восьми областях Украины. Удар был направлен исключительно против объектов теплогенерации с целью заморозить гражданское население. В одном только Киеве 1100 жилых домов были отрезаны от теплоснабжения.

В результате атаки РФ Дарницкая ТЭЦ временно остановила свою работу. Ее восстановление займет не менее двух месяцев. По словам руководителя Центра исследования энергетики Александра Харченко, более 1100 домов не получат тепла до конца сезона.

