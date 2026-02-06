Тегеран получает 'козырь': что известно о самом мощном истребителе Ирана

Тегеран делает ставку на российские Су-35, заменяя устаревшие F-14 и усиливая возможности своих ВВС.

Иран модернизирует свои военно-воздушные силы за счет российских истребителей Су-35, которые должны заменить устаревшие американские F-14 Tomcat и усилить противостояние с Западом в воздухе, пишет Wionews.

Тегеран продвигает соглашения о закупке десятков истребителей Су-35С – самых современных боевых самолетов, которые Иран пытался получить за последние более 40 лет. Самолет, известный под экспортным названием Flanker-E, принадлежит к поколению 4++ и сочетает высокую маневренность с современной авионикой.

Су-35 оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает ему исключительные возможности в ближнем воздушном бою. Максимальная скорость истребителя достигает 2,25 Маха – около 2400 км/ч, а боевая дальность на внутреннем топливе составляет до 3600 км, что позволяет патрулировать большие территории без дозаправки.

Ключевым элементом самолета является радиолокационная станция "Ирбис-Э", способная обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км и сопровождать одновременно до 30 объектов. Это дает пилотам преимущество раннего обнаружения потенциальных угроз.

Вооружение Су-35 включает до 12 точек подвески и боевую нагрузку до 8 тонн. Истребитель совместим с современными ракетами класса "воздух-воздух", в частности Р-77-1 и сверхдальнобойной Р-37М, что позволяет поражать цели с большой дистанции.

Годами основой иранских ВВС оставались F-14 Tomcat американского производства, которые поддерживались в строю благодаря реверсному инжинирингу. Су-35 рассматривается как их полноценный преемник, предлагающий современные системы управления и меньшие затраты на обслуживание.

Эксперты отмечают, что появление Су-35 в ВВС Ирана осложняет стратегические расчеты США и их союзников на Ближнем Востоке. Хотя американские F-22 и F-35 сохраняют преимущество благодаря малозаметности, новые российские истребители делают любую потенциальную воздушную операцию против Ирана значительно более сложной и рискованной.

