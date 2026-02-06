В Украине запретили один из фильмов Спилберга: что происходит

Одну из ролей в фильме исполнил российский актер-путинист Валерий Николаев.

Из Государственного реестра фильмов Украины исключили американскую драмедию режиссера Стивена Спилберга "Терминал", которая вышла еще в 2004 году.

Соответствующее решение приняло Государственное агентство Украины по вопросам кино, пишут Украинские новости, ссылаясь на официальный ответ на их запрос. Причиной исключения ленты стало участие в ней российского актера Валерия Николаева, внесенного в перечень людей, создающих угрозу национальной безопасности страны.

"Терминал" рассказывает историю Виктора Наворски (Том Хэнкс), который прилетает в Нью-Йорк из вымышленной восточноевропейской страны, но во время его перелета на родине происходит государственный переворот. В результате его паспорт теряет силу, а сам Виктор оказывается в юридической ловушке: он не может въехать в США и в то же время не может вернуться домой. Вынужденный жить в транзитной зоне аэропорта имени Джона Кеннеди, Виктор постепенно обустраивает там свою жизнь.

Валерий Николаев, который активно поддерживает войну России против Украины и мечтает снять документальный фильм о "героических" российских оккупантах, сыграл в фильме "Терминал" роль болгарина Милодраговича. Он наиболее известен по ролям в сериале "День рождения Буржуя" и фильмах "Настя" и "Медвежья охота". Неоднократно попадал в скандалы из-за употребления алкоголя.

В то же время сам Стивен Спилберг, имея украинско-еврейские корни, поддерживал Украину - в начале полномасштабного вторжения он пожертвовал на гуманитарную помощь украинцам 1 миллион долларов.

В Госкино также сообщили изданию, что в январе этого года еще не запрещали в Украине демонстрацию и распространение каких-либо фильмов.

Напомним, летом в список людей, создающих угрозу национальной безопасности Украины, попал российский актер Юрий Колокольников, который играл в сериале "Игра престолов" и фильме "Тенет".

