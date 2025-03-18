Игры не приносили ожидаемую прибыль, а времена, когда студии могли раскидываться деньгами, прошли.

Бывший генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч рассказал о причинах смерти серии Saints Row.

В интервью Стивену Тотило для Game File Карч заявил, что команды Saints Row больше нет, и выразил сомнение, что серия получит продолжение в ближайшее время:

"Эти игры были слишком дорогими для того, чем они являлись. Разработчики сами не понимали, что делают. У них не было настоящего направления. Это не могло долго продолжаться. И кто теперь даст им деньги на новую часть после того провала?".

Речь идёт о перезапуске Saints Row 2022 года, который получил смешанные отзывы и, по словам издателя Deep Silver, не оправдал ожиданий. Позже студия Volition была передана Gearbox, а затем Embracer Group вообще её закрыла в августе 2023 года.

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Карч считает, что индустрия должна перестать разбрасываться деньгами, поскольку игры с девятизначными бюджетами приносят всего восемь цифр выручки (то есть менее 100 миллионов), что делает их неокупаемыми: "Эти времена закончились. Если индустрия не повзрослеет, её ждут большие проблемы. К сожалению, это также означает увольнения".

Карч не единственный, кто прогнозирует массовые увольнения. Недавно аналитик компании Aldora заявил, что в ближайшие пару месяцев по индустрии пройдёт масштабная волна сокращений. В особенности это затронет Ubisoft, Playstation и Xbox.

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