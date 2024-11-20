Разработчики не рассчитали мощность серверов.

Вчера состоялся релиз долгожданного симулятора полётов Microsoft Flight Simulator 2024, однако игра сразу же столкнулась с волной негативных отзывов из-за множества технических проблем.

Несмотря на нишевость серии, серверы Microsoft не выдержали нагрузки от желающих опробовать новинку. Многие игроки столкнулись с проблемами при загрузке клиента: основная часть данных объёмом в 50 гигабайт скачивается не через Steam, а внутри самой игры. Из-за перегруженных серверов процесс загрузки растягивался на несколько часов.

Дополнительные неудобства возникли из-за того, что во время установки управление мышью было недоступно и игрокам приходилось использовать контроллеры. После успешной установки проблемы не закончились: многие сообщали о бесконечных очередях при попытке войти в игру.

Видео дня

Также пользователи обнаружили баги в меню создания персонажа, из-за отсутствия иконок приходилось наугад выбирать необходимые настройки.

Издание Tom's Hardware поделилось своим опытом: журналисты не смогли протестировать игру до релиза, так как разработчики не предоставили ранний доступ, ссылаясь на необходимость обновлений первого дня и работу онлайн-сервисов. После выхода игры они столкнулись с длительными загрузками, зависаниями и проблемами с авторизацией через аккаунт Microsoft.

Один из сотрудников издания не смог завершить установку, процесс останавливался на 70% и не продолжался. Другие испытывали постоянные вылеты и сообщения о низкой пропускной способности интернет-соединения, несмотря на высокую скорость интернета.

Microsoft признала наличие проблем и заявила, что работает над их решением, однако конкретных сроков исправления пока не назвала.

Ранее мы рассказывали о впечатляющих системных требованиях Microsoft Flight Simulator 2024. Для комфортной игры в авиасимулятор понадобится 64 ГБ оперативной памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: