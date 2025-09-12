Базовая модель получила главную функцию "прошек" – и все это без повышения стартовой цены в 799 долларов.

От базовых моделей iPhone, в отличие от "прошек", никто не ждет инноваций – Apple ежегодно выпускает практически одинаковые смартфоны. Но в этом году бренд таки удивил: важных мелочей хватает, чтобы называть iPhone 17 логичным апгрейдом.

Журналисты The Verge рассказали, почему базовая модель iPhone этого года может стать лучшим телефоном для большинства людей.

Экран теперь с поддержкой 120 Гц и ProMotion . Максимальная яркость выросла до 3000 нит – это ярче, чем у прошлогоднего iPhone 16 Pro. Apple обещает, что дисплей в три раза устойчивее к царапинам. Сам экран при этом увеличился с 6.1 до 6.3 дюймов за счет более тонких рамок.

Новая 18-мегапиксельная фронтальная камера . Она поддерживает функцию Center Stage, позволяющая делать горизонтальные селфи, не поворачивая смартфон, и автоматически кадрировать групповые снимки.

Прокачали и заднюю камеру. Ультраширик совместили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телевик с 2х-зумом.

256 ГБ памяти в базе. Ходили слухи, что 256 ГБ ПЗУ получат лишь прошки, но Apple расщедрилась и сделала это стандартом для всех новых Айфонов. При этом цена iPhone 17 осталась прежней – 799 долларов.

Улучшенная автономность и зарядка. 30 часов воспроизведения видео против 22 часов у iPhone 16 и 27 часов у iPhone 16 Pro. До 50% смартфон теперь заряжается за 20 минут вместо 30 минут.

В "прошках" список изменений побольше, но по-настоящему важных улучшений немного. Чипсет A19 вместо A19 Pro, на три часа больше времени автономной работы, специальная телефотокамера на 48 Мп и варианты хранения на 1 ТБ.

Для подавляющего большинства людей, а также учитывая, насколько схожи характеристики iPhone 17 и 17 Pro, базовый вариант будет фантастическим выбором по гораздо более низкой цене, отметили в The Verge.

Базовый iPhone 17, как и остальные модели iPhone 2025, поступит в продажу 19 сентября. Цены – от 799 до 1199 долларов.

А через пару дней, 15 сентября, состоится релиз финальной версии iOS 26. Прошивку с самым масштабным редизайном за последние 11 лет получат все смартфоны бренда, начиная с iPhone 11.

