Исследователи выяснили, насколько выбор смартфона влияет на личную жизнь и социальные связи.

Издание The New York Post поделилось любопытным исследованием, посвященным пользователям смартфонов iPhone и Android. Исследование провела компания All About Cookies, которая захотела выяснить, как предпочтение определенного бренда сказывается на личной жизни и социальных связях.

Так, 22% владельцев iPhone признались, что смотрят на владельцев Android-устройств свысока, а более 23% ни за что не стали бы встречаться с такими людьми. О нежелании заводить романтические отношения с человеком с "андроидом" заявил 31% мужчин и 16% женщин.

Исследование All About Cookies также выявило, что 52% тех, кто предпочитает Android, подвергались насмешкам из-за своих устройств, а 36% – серьезному осуждению. Около 30% опрошенных даже подумывают перейти с Android на iOS, лишь бы над ними больше не подшучивали.

Видео дня

Комментируя результаты исследования, NY Post отметили, что дискриминация по гаджетам и брендам – это до сих пор проблема. Что говорить, даже если сама Googlе не раз обвиняла Apple в травле владельцев Android из-за цвета сообщений.

В свежем отчете аналитиков из CIRP говорилось, что число пользователей Android, переходящих на iPhone, достигло 5-летнего максимума. При этом, чаще всего пользователи делают свой выбор в пользу старых iPhone 13, 14 и SE, игнорируя 15-ю линейку.

Ранее эксперты назвали лучший iPhone прямо сейчас по соотношению цены и качества. В плане производительности и фотовозможностей он не сильно уступает моделям поновей, зато стоит при этом заметно дешевле.

Если вы в поисках нового Андроида, специалисты AnTuTu выбрали лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности. Как оказалось, равных Redmi Turbo 3 и OnePlus Ace 3 Pro в своих ценовых категориях нет.

Вас также могут заинтересовать новости: