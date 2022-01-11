Интернет-гигант просит "яблочного" гиганта пересмотреть свою позицию.

Согласно недавно опубликованной статистике, пять из шести американских подростков пользуются айфоном, а самое популярное приложение для общения у них – iMessage.

Сверстники, которые пользуются Android-смартфонами, сталкиваются с дискриминацией из-за цвета сообщений. Все потому, что их "облачка" в чатах окрашиваются в зеленый, а не в синий цвет, передает WSJ.

В связи с этим Хироши Локхаймер, старший вице-президент Google, публично обратился к Apple с просьбой прекратить дискриминацию Android-компьюнити. Причем Google не просит сделать iMessage доступным на Android, а просто хочет поддержки отраслевого стандарта современного обмена сообщениями.

Речь идет о RCS, который еще называют "СМС на стероидах". Там нет ограничения на количество символов, можно отправлять файлы и фотографии без сжатия, есть групповые чаты, сквозное шифрование и оповещения о прочтении сообщений.

Как отметил Локхаймер, купертиновская компания ограничивает возможности как пользователей Android, так и собственных. К слову, Google не впервые предлагает Apple реализовать в своем мессенджере поддержку стандарта RCS: Локхеймер писал об этом еще в октябре прошлого года.

Читайте такжеАналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhoneЧто примечательно, в далеком 2013 году Apple хотел сделать iMessage доступным на Android, но пришла к выводу, что без монетизации это "навредит компании больше, чем принесёт пользы". Сейчас семьи предпочитают покупать своим детям Айфоны из-за экосистемы, а iMessage на Android пошатнет ее.

Ранее УНИАН уже писал, что Google решила скопировать экосистему Apple. На 2022 год интернет-гигант запланировал внедрение (или развитие действующих) функций, которые приблизят опыт владельцев Android-устройств к решениям своего главного конкурента.

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