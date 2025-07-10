Один из признаков - способность радоваться будущему, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал признаки того, что вы действительно готовы отпустить бывшего партнера.

"Отпустить человека легче, если вы эмоционально отдалились еще в ходе отношений, но куда сложнее, когда вы до последнего старались их сохранить", - написал он в своей статье для Forbes.

Он привел результаты исследования 2025 года, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, отметив, что полное восстановление может занять до восьми лет. Хотя есть и те, у кого эмоциональные следы никогда не исчезают полностью.

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При этом вот какие три признака, что человек действительно готов отпустить прошлое, перечислил Треверс:

Вы перестали фантазировать о том, "что могло бы быть". Один из первых признаков восстановления после разрыва — когда вы больше не задаётесь вопросом: "А как бы всё сложилось, если бы мы остались вместе?" Это значит, что вы перестаёте предаваться мечтам о будущем с человеком, которого больше нет в вашей жизни.

Ваши "первые мысли" стали касаться вас, а не бывшего. Вы больше не спрашиваете себя: "А понравился бы ему этот фильм?" или "Стоит ли поделиться этим с ним?" Вместо этого вы думаете: "Что я хочу посмотреть?" или "Что будет лучше для меня?" Ваша внутренняя энергия снова направлена на себя, а не на другого человека. Исследование 2015 года, также опубликованное в Social Psychological and Personality Science, показало, что эмоциональное восстановление после разрыва тесно связано с так называемой ясностью самоощущения.

Вы снова способны радоваться будущему. Уверенность в том, что впереди - жизнь, а не пустота, - один из самых надежных признаков, что вы отпустили прошлое. Даже если вы пока не готовы к новым отношениям, вы можете представить себя счастливым в них. Вы открыты новым знакомствам, возможностям и росту. В исследовании 2024 года, продолжавшемся 8 лет, ученые изучали, как ранние разрывы влияют на долгосрочное эмоциональное развитие. Оказалось, что не переработанная боль и повторяющиеся расставания могут негативно сказаться на психике, но в то же время первые разбитые сердца могут привести к росту, если человек способен осознанно прожить переживания.

Напомним, ранее психолог рассказал, каким должен быть по-настоящему зрелый партнер.

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