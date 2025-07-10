Креатив должны проявить европейские союзники Америки, говорит госсекретарь.

США хотят помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону. И с этой целью обсудят с союзниками по НАТО, не могут ли европейцы передать Киеву имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио на пресс-конференции.

Несмотря на то, что именно США являются производителем ЗРК Patriot и оператором наибольшего количества этих комплексов, Рубио возмутился, что в Европе "никто не хочет делиться" ими с Украиной.

"Если Украина действительно является приоритетом, как заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые сейчас им не нужны. Надеюсь, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине, потому что есть ряд стран, которые их имеют, но никто не хочет с ними расставаться", - заявил он.

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По словам госсекретаря, передать Украине свои комплексы в частности могли бы Испания и Германия. Также он напомнил, что некоторые европейские страны ранее заказали Patriot у американского производителя и вскоре должны их получить.

"Было бы замечательно, если бы одна из них добровольно отложила эту партию и отправила ее в Украину. Поэтому мы ищем креативные способы обеспечить их (украинцев) этим оборонительным оружием, которое им понадобится", - добавил Рубио.

Американская военная помощь Украине

Как писал УНИАН, несмотря на то, что Дональд Трамп в последние дни начал прямо критиковать Россию за нежелание сворачивать свою агрессию, даже на словах он не слишком хочет помогать Украине в ее обороне. Так, на днях на прямой вопрос журналистов о возможности передачи Украине дополнительных комплексов Patriot Трамп заявил, что "посмотрит", можно ли передать хотя бы один, поскольку они "очень дорогие".

А после того, как США приостановили поставки уже профинансированной военной помощи Украине, Трамп пообещал возобновить их и заверил Владимира Зеленского, что немедленно отправит аж 10 зенитных ракет. Эта "щедрость" откровенно возмутила украинских военных.

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