Люди, переходящие с Android, заинтересованы в первую очередь в новой ОС, а не в самом передовом смартфоне Apple.

Согласно новому исследованию CIRP, процент пользователей, перешедших с Android на iPhone, в июне 2024 года достиг 17%, что стало новым максимумом за последние пять лет. При этом, чаще всего покупатели делают свой выбор в пользу старых iPhone 13, 14 и SE, игнорируя 15-ю линейку.

Выяснилось, что "переселенцы" с Android заинтересованы в первую очередь в новой ОС, а не в самом передовом смартфоне Apple. А еще старые iPhone банально дешевле и поэтому выглядят куда привлекательнее в глазах пользователей Android, которые привыкли к бюджетным смартфонам.

В CIRP отмечают, что переход на другую платформу – это серьезное решение, однако доступность и функциональность старых моделей iPhone делают этот процесс для Android-юзеров более плавным. А уже после покупки айфона в дело вступают маркетологи Apple, которые предлагают выгодные сервисы и экосистему компании.

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Впрочем, по словам специалистов, для Apple эта новость не так уж и хороша, как может показаться. Более высокий % перешедших с Android может быть фактором относительно слабых продаж iPhone 15. Кроме того, высокий рост числа переходов с Android может коррелировать с "более слабыми продажами iPhone в целом".

Если вам нужен одновременно более-менее доступный, но также оптимальный в плане начинки iPhone, который при этом прослужит более пяти лет, то лучшим выбором прямо сейчас будет iPhone SE 2022, утверждают специалисты.

Что касается новых iPhone 16, то их покажут в сентябре. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

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