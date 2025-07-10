В телеком-регуляторе отмечают, что пока отсутствует подтвержденная информация о тестировании решений, которые потенциально могли бы повлиять на качество связи.

В Украине все чаще говорят о возможных ограничениях связи во время российских дроновых атак, из-за чего актуализируется вопрос, сохранится ли мобильная связь во время тревоги.

Как отметил в комментарии УНИАН аналитик телекоммуникационного рынка Роман Химич, отвечая на вопрос о потенциальных отключениях, причиной появления этой темы в информпространстве стало активное использование россиянами украинских сетей мобильной связи.

"Первые сообщения о наличии украинских SIM-карт в "Шахедах" датированы ноябрем 2023 года. На сегодня это уже является постоянной, массовой практикой, которая позволяет агрессору существенно расширить возможности своих БПЛА. Соответственно, из теоретической в чисто практическую плоскость перешел вопрос о противодействии использованию украинских сетей вражескими дронами", - сказал Химич.

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Он также отметил, что с технической точки зрения отключать связь во время тревог является "вполне тривиальной задачей".

"Возможно блокировать как отдельные сервисы, так и доступ к сети в целом, вплоть до невозможности зарегистрироваться в ней. Учитывая то, как используются украинские SIM-карты в "Шахедах", выглядит целесообразным именно полная блокировка", - добавил Химич.

В свою очередь, крупнейшие украинские мобильные операторы в ответ на запрос УНИАН сказали, что никакого решения государственными органами по этому поводу еще не было принято, и поэтому ограничения к абонентам до сих пор не применялись.

Почему отсутствует мобильная связь

Как сообщила в комментарии УНИАН глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) Лилия Мален, пока отсутствует подтвержденная информация о тестировании решений, которые потенциально могли бы повлиять на качество связи.

По ее словам, временное ухудшение или отсутствие мобильной связи чаще всего связаны с другими объективными причинами. В частности, во время массовых воздушных тревог в некоторых регионах наблюдается перегрузка сетей из-за резкого роста количества одновременных подключений абонентов. Это особенно заметно в местах, где еще не внедрены дополнительные частоты для повышения емкости сети.

"Кроме того, возможные перебои или отсутствие связи могут быть следствием повреждения телекоммуникационной инфраструктуры операторов в результате боевых действий или обстрелов", - сказала глава НКЭК.

Как восстановить мобильную сеть на телефоне

Многие абоненты в сети спрашивают: "Что делать, если пропала связь?", "Как найти мобильную сеть?", "Как улучшить мобильную связь?". Чтобы ответить на эти вопросы, специалисты Госспецсвязи и НКЭК подготовили инструкцию о том, что делать когда нет сети на телефоне.

Прежде всего, они советуют воспользоваться национальным роумингом в сети другого оператора, выключив автовыбор сети.

Инструкция для Android:

Настройки → Мобильная сеть → Оператор → найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Инструкция для iOS:

Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Если зарегистрироваться не удалось, специалисты рекомендуют попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

В НКЭК советуют ежедневно пытаться вернуться к сети своего оператора вручную или включив автовыбор сети.

Другим важным шагом для улучшения качества связи является ограничение мобильного трафика.

"Ограничьте потребление мобильного трафика, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на сети мобильных операторов. Отключите режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах", - говорят специалисты.

Инструкция следующая:

Настройки мессенджера → Данные и хранилище или Медиафайлы → Отключите опцию "Фоновая загрузка" / в разделе "Через мобильную сеть" отключите "Автозагрузка медиа".

В НКЭК добавляют: если дозвониться не получается, лучше написать СМС. А также всегда по возможности стоит подключаться к Wi-Fi-сетям и использовать стационарный телефон.

По словам экспертов, если национальный роуминг не работает, надо выяснить, есть ли связь у других людей рядом. Если проблема наблюдается только у вас, может помочь перезагрузка телефона. Также стоит вынуть и поставить SIM-карту обратно. В крайнем случае, может помочь замена SIM-карты.

"Если у других пользователей также не работает сеть ни одного оператора, значит, проблема в повреждении инфраструктуры в результате боевых действий. Сообщать об этом оператору не нужно. Работа сети мониторится в режиме реального времени", - добавляют специалисты.

В таком случае специалисты рекомендуют использовать альтернативные средства связи и ждать восстановления сети.

Отключение связи во время тревоги

В мае 2025 года специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Украина может по примеру России начать отключать мобильную связь, в частности мобильный интернет.

"Обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полета "шахедов" для того, чтобы полностью лишить их каких-либо возможностей для связи", - сказал он.

В то же время народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко отметил, что отключение связи во время воздушных тревог и российских обстрелов не планируется.

Также он отметил, что рабочая группа изучает пути противодействия российским "Шахедам" с украинскими SIM-картами, и если какие-то технические действия нужно будет сделать - они будут сделаны.

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