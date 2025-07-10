Глава государства подтвердил, что Оксана Маркарова оставит должность посла Украины в США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если он примет решение о назначении действующего министра обороны Украины Рустема Умерова послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, это приведет к серьезным изменениям в Кабинете министров Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Риме.

Глава государства подчеркнул, что смена посла Украины в США состоится.

"Что касается нового посла, и бы так сказал, Кабинета министров - я скажу откровенно, если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, - то есть, ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, - это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Увольнение Маркваровой с должности

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Зеленский намерен уволить Оксану Маркарову с должности посла страны в Соединенных Штатах Америки. Маркарова занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США с 25 февраля 2021 года.

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