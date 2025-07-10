В частности, речь идет об оружии, которое Соединенные Штаты возобновили поставлять после приостановления.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о понимании четких дат поступления в Украину оружия из тех пакетов военной помощи, которые временно были приостановлены Пентагоном. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Риме.

"Важно, что у нас после очень конструктивных и очень позитивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи. Теперь на уровне команд мы работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя. И обо всем этом мы договорились", - сказал Зеленский.

Также у главы государства спросили, что конкретно сейчас происходит с американской помощью для Украины.

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"Есть у нас даты и есть понимание, что в конкретные эти даты зайдет в Украину", - подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский рассказал, что в Украине очень рассчитывают на лидерство Соединенных Штатов в вопросе введения санкций против России. Он сказал:

"Очень рассчитываем, что санкции будут введены. Жесткие санкции. Именно о жестких санкциях против российского оружия, возможности воевать, против их экономики мы говорим. Мы с вами говорим об одних и тех же санкциях. Я уверен".

Приостановка помощи от США

Как сообщал УНИАН, ранее в Белом доме оправдывались, что Соединенные Штаты Америки приостановили поставки своего оружия не только украинской армии, но и другим странам.

"Это пауза для проверки, чтобы удостовериться, что все, что Пентагон поставляет, служит лучшим интересам наших военных", - отмечала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По данным издания The Wall Street Journal, США на время отказались поставить Украине ракеты к зенитному ракетному комплексу Patriot, ракеты Hellfire, около 8500 снарядов для гаубиц и другие боеприпасы. Часть из них уже находилась в Польше в ожидании отправки.

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