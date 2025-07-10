Непогода накрыла восточные территории столичного региона.

По территории Киевской области пронесся шквал с градом. Об этом сообщают местные паблики в Телеграм.

"Вблизи Киева прошел мощный ливень с огромным градом - непогода накрыла Бориспольский и Переяславский районы", - говорится в одном из каналов.

Также по Сети распространяются фото и видео, на которых видно ливень с сильным ветром и градом, размер которого местами был с куриное яйцо. Местные жители сообщают о побитых машинах и крышах.

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Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, минувшей ночью в западной части Украины прошли интенсивные дожди, в результате чего в ряде населенных пунктов зафиксированы локальные наводнения. В частности сильно пострадали Львов, Луцк и Тернополь. Позже метеорологи сообщили, что дождь в ночь на 10 июня был самым мощным за всю историю Львова: выпало более 110 мм осадков, что значительно превышает месячную норму.

Однако большая часть территории Украины остается в объятиях июльской жары. Особенно сильно припекает на востоке. Например, в Харькове столбики термометров показывали безумные 37 градусов.

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