Европейские страны готовы профинансировать закупки Patriot для Украины. Сначала это сделают Германия и Норвегия.

У Владимира Зеленского есть позитивный диалог с президентом США Дональдом Трампом по закупке зенитных ракетных систем Patriot, и уже передан запрос о намерении приобрести десять таких комплексов и ракеты к ним. Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции в Риме.

"С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно системы Patriot. Мой запрос относительно десяти систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить - у меня есть с ними договоренности - две системы. Норвегия готова оплатить - у меня есть двусторонние договоренности с премьером - одну систему. Когда мы получим четкий ответ от производителя и от различных возможностей Соединенных Штатов Америки относительно дат, - безусловно, мы понимаем стоимость, - то присоединятся и другие европейские партнеры. Именно такая на сегодня схема финансирования американских систем Patriot", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал глава государства, его задача заключается в том, чтобы найти средства.

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"Мы уже имеем понимание, откуда начало финансирования будет идти. Я уверен, что мы все это сделаем", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что пакет вооружения, который Украина стремится купить у США, гораздо шире, и включает не только системы Patriot.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, армия США планирует значительно увеличить закупки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. В 2026 финансовом году на это планируют потратить более 1,3 миллиарда долларов.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страны Европы должны поделиться с Украиной своими батареями Patriot. По словам госсекретаря, передать Украине свои комплексы в частности могли бы Испания и Германия.

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