Существует даже угроза, что кого-то заставят вернуть часть денег

Правительство Германии намерено существенно снизить размер денежной помощи, которую получают украинские беженцы. Но почему-то это решили сделать довольно странным способом. Об этом сообщает DW.

Во-первых, сокращение выплат хотят реализовать задним числом. Во-вторых, украинцев поделят на две категории: тех, кто обратился за денежной помощью после 1 апреля этого года, и тех, кто сделал это раньше. Именно первой категории и сократят выплаты, тогда как остальным их оставят без изменений.

Как отмечает DW, об этом еще весной объявили представители партий ХДС/ХСС и СДПГ, которые образовали правительственную коалицию. Но для воплощения этих планов еще надо принять целую кучу изменений в федеральное и местное законодательство, что может занять немало времени.

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Когда же изменения реализуют, для новоприбывших украинцев размер денежной помощи будет равен стандартной выплате для просителей убежища, на сегодня это 441 евро. Тем же, кто давно находится в Германии, помощь оставят на уровне тех выплат, которые получают безработные немцы - 563 евро на человека.

В чем заключается логика распределения украинцев на две группы, которые зависят лишь от даты их приезда - не уточняется. Нет четкого ответа и на то, придется ли беженцам возвращать часть денег, которые они получили по старым правилам после 1 апреля. Попытка взыскать деньги обратно может натолкнуться на судебные иски.

"При определенных обстоятельствах можно поставить под сомнение, соответствует ли изменение статуса "задним числом" принципам правового государства", - констатируют в Немецком союзе городов и общин, но не включают, что это придется сделать.

Эксперт по вопросам социальной защиты юридической компании Plagemann Rechtsanwälte Томас Франц в разговоре с DW заверил, что возвращать "лишние" выплаты, полученные после 1 апреля, украинских беженцев все же заставлять не будут. Он сослался на правовой принцип Vertrauensschutz, который предусматривает, что государственные органы Германии не имеют права подрывать доверие граждан к власти.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, в Нидерландах украинским беженцам придется вдвое больше платить за проживание в государственных приютах. С октября размер платы вырастет с текущих 105 евро до 244,22 евро. Таким образом местные власти хотят уменьшить неравенство между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

Также мы рассказывали о причинах негативного отношения к украинским беженцам на бытовом уровне в Польше. Фактически речь идет о страхе конкуренции - не только за рабочие места, но, например, среди полек есть опасения, что украинки отберут у них всех польских мужчин.

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