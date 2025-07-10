Такие силы будут называться "Многонациональные силы - Украина".

Лидеры Коалиции желающих приветствуют создание оперативного штаба под руководством Великобритании и Франции для поддержки плановой деятельности будущих сил сдерживания "Многонациональные силы - Украина". Об этом говорится в заявлении лидеров Великобритании, Франции и Украины по итогам встречи Коалиции желающих, опубликованном на сайте президента Украины.

"Лидеры призвали Россию прекратить атаки на гражданское население и взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня с целью достижения справедливого и длительного урегулирования", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, лидеры поддержали дальнейшие мирные переговоры между Украиной и Россией, высоко оценив усилия президента США Дональда Трампа по началу мирного процесса при поддержке Соединенных Штатов и других близких партнеров.

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"Это должно способствовать прогрессу в проведении встречи лидеров", - говорится в заявлении.

Также лидеры договорились усилить меры против военной экономики России.

"Они договорились разработать дальнейшие ограничительные меры в координации со всеми соответствующими участниками против энергетического и финансового секторов России, включая российский экспорт нефти и газа, теневой флот и поставки из третьих стран, используемые российской военной машиной", - отмечается в заявлении.

При этом, лидеры еще раз подчеркнули, что сильные Вооруженные Силы Украины являются основной гарантией суверенитета и безопасности страны.

"Они договорились, что, пока продолжается агрессия России, эта группа будет предоставлять приоритет обеспечению Украины военной и финансовой поддержкой, необходимой для ее обороны в текущей борьбе", - говорится в заявлении.

Кроме того, они подтвердили договоренность о предоставлении Украине военной поддержки на сумму не менее 40 млрд евро в 2025 году, что соответствует обязательствам, взятым на себя Альянсом НАТО в 2024 году.

"Основным приоритетом поддержки является укрепление интегрированных возможностей Украины в области противовоздушной обороны. Лидеры также договорились о дальнейшей поддержке для сдерживания массовых атак российских дронов и увеличения финансирования производства перехватчиков дронов", - сказано в заявлении.

Вместе с тем, лидеры подтвердили свою приверженность долгосрочной безопасности Украины и к развитию ее возможностей сдерживать и защищаться от будущих вооруженных нападений со стороны России.

"Они приветствовали разработку проработанных оперативных планов по развертыванию сил сдерживания - "Многонациональные силы - Украина" - после прекращения боевых действий, а также по обеспечению безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановления ее Вооруженных Сил", - отмечается в заявлении.

При этом, лидеры приветствовали создание оперативного штаба под руководством Великобритании и Франции для поддержки плановой деятельности, обязательства партнеров по взносам, а также готовность Украины пригласить многонациональные силы и заключить соглашения со странами-участницами, где это необходимо.

Лидеры также подчеркнули важность обеспечения финансовой и экономической поддержки Украины.

"Они договорились разработать коллективный план бюджетной поддержки Украины в 2026 году", - говорится в заявлении.

Больше новостей о заседании "Коалиции желающих"

Как сообщал УНИАН, сегодня 10 июля, в Риме представители Соединенных Штатов Америки впервые присоединились к заседанию стран-участниц "Коалиции желающих". Это генерал Кит Келлог и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Ранее американцы участия во встречах Коалиции не принимали.

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